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Псковским водителям предлагают пользоваться сервисом «Госуслуги авто»

Сервис «Госуслуги авто», запущенный в тестовом режиме, позволяет предъявлять сотруднику ГИБДД свидетельство в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.

Как заявляют разработчики, внедрение этой системы является первым шагом на пути к цифровизации используемых документов. Предъявлять СТС в электронном виде могут не только собственники автомобиля, но и водители с доверенностью на управление транспортным средством.

Главная функция — возможность загрузить свидетельство о регистрации и предъявлять его в виде QR-кода, отметили в ведомстве. Данные о транспортном средстве попадают в систему из реестра ГИБДД, поэтому они всегда актуальны. Так как сейчас приложение работает в тестовом режиме, инспектор вправе попросить бумажный документ.

С помощью «Госуслуги авто» автовладельцы могут передавать управление транспортом другому водителю. Для этого нужно указать в приложении его фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер водительских прав и срок, на который доверяется управление.

Водитель также сможет предъявлять СТС доверенного автомобиля инспектору через «Госуслуги авто». Кроме того, приложение позволяет посмотреть историю транспортного средства перед покупкой и скачать выписку и государственного реестра ГИБДД. Через систему можно записываться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения.

Чтобы начать пользоваться приложением нужно:

скачать «Госуслуги авто» в Google Play или App Store,

войти с помощью учетной записи госуслуг.

Сведения о транспортных средствах и другая информация загрузятся из баз данных ГИБДД и личного кабинета на госуслугах, но можно внести их и вручную. После можно предъявлять инспекторам электронный СТС в виде QR-кода.