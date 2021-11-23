←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в МРЭО Живая очередь
Правила замены масла
Почему нужно менять резину сейчас?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Какой автомобиль надежнее?
Кто на чем экономит при обслуживании?
Что русскому хорошо то китайцу...
Как не запустить автомобиль
Кольцо с дровяником
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Остановку? Да пусть переносят
ещё За рулём 23.11.2021 08:170 Минздрав предложил новые правила для выявления наркозависимых водителей 26.11.2021 16:510 В Госдуме не исключили изъятия автомобилей у лихачей 26.11.2021 12:231 Псковским водителям предлагают пользоваться сервисом «Госуслуги авто» 24.11.2021 16:190 ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 3 млн рублей 23.11.2021 12:260 Двух пьяных водителей мопедов задержали псковские сотрудники ГИБДД 23.11.2021 11:440 Пскович угнал ВАЗ и отправился на нем к собутыльникам
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

В Госдуме не исключили изъятия автомобилей у лихачей

26.11.2021 16:51|ПсковКомментариев: 0

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не исключил, что разрабатываемый законопроект об ужесточении наказания лихачей на дорогах будет предусматривать изъятие автомобилей для возмещения материального ущерба пострадавшим.

«Есть случаи, когда водителей привлекали (к ответственности - ред.) по 400-500 раз. Они демонстративно показывают всем, что закон не работает... Надо вносить изменения в закон, в уголовный закон, что эти действия должны быть уголовно-наказуемыми, срок, лишение свободы, машина должна уйти на погашение долгов по возмещению материального ущерба», - цитирует Пискарева РИА Новости. 

Пискарев подчеркнул, что работа по законопроекту об ужесточении наказания для дорожных лихачей почти завершена.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей может быть подготовлен и рассмотрен депутатами уже в декабре. В частности, он может вводить уголовную ответственность для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей.

Теги: #Госдума #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.11.2021, 17:200 Более 180 тысяч рублей штрафа заплатит дорожный подрядчик в Палкинском районе 26.11.2021, 16:510 В Госдуме не исключили изъятия автомобилей у лихачей 26.11.2021, 15:120 Два автомобиля не поделили дорогу на улице Военный городок-3 в Пскове 26.11.2021, 13:160 Псковское УФАС выступило против повышения стоимости проезда в автобусах
26.11.2021, 12:231 Псковским водителям предлагают пользоваться сервисом «Госуслуги авто» 26.11.2021, 09:530 Ремонт дороги на границе Псковской и Новгородской областей завершили досрочно 26.11.2021, 08:480 Женщина пострадала в результате ДТП в Себеже 26.11.2021, 08:260 Второй участник смертельной аварии в Великих Луках скончался в больнице
25.11.2021, 18:060 Пьяный водитель съехал в кювет в Бежаницком районе, пострадал пассажир 25.11.2021, 15:260 В ГИБДД напомнили псковичам о правилах парковки на местах для инвалидов 25.11.2021, 12:431 Молодой пскович на «Фольксвагене» устроил ДТП на Рижском проспекте 25.11.2021, 12:290 Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекроют для движения автотранспорта
25.11.2021, 09:250 Пскович скончался на месте ДТП в Стругокрасненском районе 25.11.2021, 09:080 Пьяный молодой человек попал в ДТП в Псковском районе, пострадали 2 человека 24.11.2021, 21:410 Пенсионер сломал ребро в результате ДТП в Великолукском районе 24.11.2021, 21:100 Великолукский суд прекратил уголовное дело в отношении автогонщика
24.11.2021, 19:021 «Ниссан» и ВАЗ столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 24.11.2021, 18:280 Три автомобиля стали участниками ДТП в Псковском районе 24.11.2021, 17:391 Асфальт на улице Леона Поземского в Пскове появится в мае 2022 года 24.11.2021, 16:190 ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 3 млн рублей
24.11.2021, 16:170 Власти Пскова проконтролировали ход ремонта дворовых территорий 24.11.2021, 13:390 Участок трассы длиной 20 км отремонтировали в Псковской области 24.11.2021, 10:350 Регулировщик работает на перекрестке Рижский проспект - улица Горького в Пскове  24.11.2021, 10:154 Попытка перейти дорогу на красный свет обернулась для псковички переломами
24.11.2021, 09:430 Пассажирка «Ауди» погибла в ДТП в Великих Луках 24.11.2021, 08:591 Ремонтные работы собрали пробку на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 24.11.2021, 08:320 Улицы Пскова обработали противогололедными материалами 23.11.2021, 20:451 На прицепном вагоне можно будет добраться из Пскова в Мурманск и обратно
23.11.2021, 19:171 Девушку сбили на пешеходном переходе в Пскове 23.11.2021, 15:160 Загнавший автомобиль под «Газель» водитель получил растяжение. ФОТО 23.11.2021, 14:520 Улица Инженерная в Пскове принята после ремонта по дорожному нацпроекту 23.11.2021, 12:260 Двух пьяных водителей мопедов задержали псковские сотрудники ГИБДД
23.11.2021, 12:180 Только 5% жителей СЗФО оценили качество дорог на «отлично» 23.11.2021, 11:480 На двух трассах в Псковской области установили новые дорожные знаки 23.11.2021, 11:440 Пскович угнал ВАЗ и отправился на нем к собутыльникам 23.11.2021, 11:050 В Пскове пьяный мужчина совершил ночью два ДТП. ФОТО
23.11.2021, 10:440 Водитель «Нивы» врезался в «Газель» на трассе Псков — Гдов 23.11.2021, 10:120 «Фольксваген» и «Рено» не разъехались у автовокзала в Пскове 23.11.2021, 09:310 Более 200 фликеров раздали юнармейцы жителям Опочки 23.11.2021, 08:170 Минздрав предложил новые правила для выявления наркозависимых водителей
23.11.2021, 07:245 Россияне назвали марки автомобилей, вызывающие наибольшее доверие 22.11.2021, 22:451 Псковичам сообщили о самых загруженных часах работы МРЭО ГИБДД 22.11.2021, 15:040 Дорогу к новому причалу на реке Толба отремонтировали в Псковском районе 22.11.2021, 13:265 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле
22.11.2021, 12:030 Почти 30 человек за неделю пострадали в результате ДТП на псковских дорогах 22.11.2021, 10:470 На улице Петровской в Пскове ограничат движение автомобилей 24 ноября 22.11.2021, 10:312 В Пскове водитель автовышки умер за рулем 22.11.2021, 10:190 Пьяная женщина-водитель устроила ДТП на улице Ижорского Батальона в Пскове
22.11.2021, 09:372 Три человека пострадали в ДТП на опасном повороте в Псковском районе 22.11.2021, 09:172 Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в России 22.11.2021, 08:440 Водителей в Пскове призвали быть внимательнее на дорогах из-за погоды 22.11.2021, 08:340 Литр пива обернулся для великолучанина лишением свободы
21.11.2021, 21:005 Фотофакт: Новый тротуар 21.11.2021, 20:201 Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным 21.11.2021, 16:400 МЧС призывает псковских водителей заняться подготовкой автомобилей к зиме 21.11.2021, 15:400 Пьяного скутериста задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области
21.11.2021, 14:000 В Пскове выпустили в небо белые шары в память о погибших в ДТП 21.11.2021, 13:200 Женщина пострадала в ДТП на автодороге Шимск — Великие Луки 21.11.2021, 10:408 Из-за снижения спроса РЖД отменит или сократит более 40 поездов 20.11.2021, 23:150 Великолучанка на автомобиле сбила во дворе пенсионерку
20.11.2021, 22:560 Автомобиль насмерть сбил жителя Вологодской области на дороге Петербург — Невель 20.11.2021, 19:060 Пожилая пассажирка пострадала в ДТП в Великих Луках 20.11.2021, 10:405 Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Великих Луках 20.11.2021, 09:211 Почти 25 млн рублей направят на содержание светофоров в Пскове
19.11.2021, 23:129 По факту смертельного ДТП с автобусом в Пскове возбудили уголовное дело 19.11.2021, 17:100 ГИБДД просит псковских водителей избегать резких маневров 19.11.2021, 16:031 Водитель на «Ладе» сбил пьяного велосипедиста в Пскове 19.11.2021, 15:540 В Пскове закрывается для транспорта участок улицы Петровской
19.11.2021, 15:490 На ремонт дороги к перинатальному центру в Пскове планируют привлечь средства из госказны 19.11.2021, 13:551 В Пскове обсудят перспективы развития инфраструктуры для электромобилей 19.11.2021, 12:040 В Пскове с начала года произошло 49 наездов на пешеходов 19.11.2021, 10:480 Девушка пострадала в результате ДТП в Невельском районе
19.11.2021, 10:250 Количество раненых в ДТП с начала года в Пскове снизилось на 14,3% 19.11.2021, 10:134 Из-за снегопада таксист не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе 19.11.2021, 09:560 Самым аварийным днем недели на дорогах Пскова оказалась среда 18.11.2021, 18:322 Ребенок попал под колеса «Форда» на улице Народной в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.