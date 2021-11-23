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В Госдуме не исключили изъятия автомобилей у лихачей

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не исключил, что разрабатываемый законопроект об ужесточении наказания лихачей на дорогах будет предусматривать изъятие автомобилей для возмещения материального ущерба пострадавшим.

«Есть случаи, когда водителей привлекали (к ответственности - ред.) по 400-500 раз. Они демонстративно показывают всем, что закон не работает... Надо вносить изменения в закон, в уголовный закон, что эти действия должны быть уголовно-наказуемыми, срок, лишение свободы, машина должна уйти на погашение долгов по возмещению материального ущерба», - цитирует Пискарева РИА Новости.

Пискарев подчеркнул, что работа по законопроекту об ужесточении наказания для дорожных лихачей почти завершена.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей может быть подготовлен и рассмотрен депутатами уже в декабре. В частности, он может вводить уголовную ответственность для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей.