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Псковских водителей просят соблюдать скоростной режим во время снегопада

Псковским водителям рекомендуют более ответственно отнестись к соблюдению правил дорожного движения во время снегопада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Необходимо соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения. Кроме того, нужно регулярно и тщательно проверять техническую исправность транспортного средства.

Пешеходам следует помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части дороги.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимоуважению на дороге, дисциплинированности и ответственности!» - подчеркнули в ГИБДД.