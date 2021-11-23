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Количество сдающих экзамен на права с первого раза псковичей сократилось почти на 10%

Количество сдающих с первого раза экзамен на управление транспортными средствами жителей Псковской области с 1 апреля 2021 года сократилось с 17-20% до 10-12%. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по региону Михаил Григорьев.

Михаил Григорьев напомнил, что с 1 апреля 2021 вступил в действие новый регламент по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортом. Теперь практическая часть экзамена, в частности, выполнение параллельной парковки, проходит в условиях городского движения, а не выносится в отдельный этап зачета на закрытой площадке.

«При приеме экзамена наша основная задача — проверить готовность кандидата в водители к управлению транспортным средством не на закрытой площадке, а в условиях реального городского движения. С появлением этих нововведений первое время было трудновато, но сейчас уже автошколы перестроились, перестроились и кандидаты в водители», - заметил Михаил Григорьев.

Количество сдающих экзамен с первого раза значительно сократилось, но при этом основные виды ошибок остались прежними, отметил эксперт. Это неуказание поворотника, ошибки при перестроении, нарушение скоростного режима, правил проезда перекрестков.

При этом ежемесячно в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области квалификационные экзамены на право управление транспортными средствами различных категорий принимают у порядка 400-450 человек.