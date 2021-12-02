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Великолучанина-рецидивиста задержали пьяным за рулем

Великолучанин вновь сел за руль в нетрезвом виде и попался полицейским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

30 ноября около 22.00 у дома по проспекту Ленина в Великих Луках сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что им управлял великолучанин 1978 года рождения который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет, напомнили в ведомстве.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств помнить о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять необходимый контроль за движением. «В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. И эта минутная слабость в той или иной дорожной ситуации может стоить кому-то жизни!» - добавили в пресс-службе УМВД.