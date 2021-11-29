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Сразу 180 штрафов ГИБДД оплатил житель Псковской области

Псковский водитель оплатил 180 штрафов ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Судебный пристав ОСП Островского и Пыталовского районов, списал со счета должника 116 тысяч рублей на оплату 180 административных штрафов в пользу ГИБДД. Свои штрафы мужчина получал в основном за превышение скоростного режима. При этом своевременных мер по оплате он не предпринимал.

Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях.

Последняя мера дала свои результаты. После взыскания штрафа, удалось завершить делопроизводство.