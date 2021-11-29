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Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей

Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами», — говорится в документе.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн пояснил, что новый порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей, передает РИА Новости.

Так, при медицинском освидетельствовании из-за возврата водительского удостоверения после лишения права или после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью им придется пройти химико-токсикологическое исследование, устанавливающее факт употребления психоактивных веществ — наркотиков и психотропных веществ, а также лабораторные исследования крови или мочи на выявление хронического употребления алкоголя, в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.