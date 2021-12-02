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В России могут ужесточить наказание для водителей-лихачей

Законопроект об ужесточении наказания для водителей, превышающих установленный скоростной режим планируют внести в Государственную Думу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

«Законопроект в стадии готовности. Надо провести последние согласования с экспертами в этой сфере. И, учитывая, что предполагаются изменения в уголовном кодексе и КоАП, то, в соответствии с регламентом, эти документы должны сначала пройти через правительство и Верховный суд, поэтому мы сначала должны дождаться отзывов правительства и Верховного суда, а после этого уже его вносить», - пояснил Василий Пискарев.

Также он подчеркнул, что депутаты «постараются внести» законопроект до конца осенней сессии - до Нового года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей может быть подготовлен и рассмотрен депутатами уже в декабре. В частности, он может вводить уголовную ответственность для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей.