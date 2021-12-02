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Водитель «Мицубиси» в Пушкинских Горах повторно сел за руль пьяным

Полицейские остановили нетрезвого водителя, которого ранее уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, в Пушкинских Горах 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото из архива ПЛН

Около 13.00 на улице Ленина полицейские остановили для проверки автомобиль «Мицубиси». Выяснилось, что этой машиной управлял 32-летний житель Пушкиногорского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяных водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.