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Около 400 пьяных водителей задержали в Пскове в 2021 году

371 пьяный водитель был задержан в Пскове за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в 2021 году. Это данные на 2 декабря, сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Кроме того, 60 водителей задержали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Их будут привлекать к уголовной ответственности.

По словам Владимира Папорта, ежегодно в Пскове проводится большая профилактическая работа для снижения количества нетрезвых водителей, при этом из года в год люди продолжают садиться за руль в состоянии опьянения.

«Профилактируем, работаем. И ту битую фразу говорим, что пьяный за рулем — это потенциальный преступник, и инспекторский состав беседует с такими водителями, а они в ответ разводят руками и говорят: "Ну вот так вот получилось". Все ведь прекрасно понимают, что нельзя садиться за руль, употребив алкоголь, что нельзя нарушать правила дорожного движения, но люди надеются на авось, думают: "Я чувствую себя хорошо, я проеду, меня не поймают"», - рассказал Владимир Папорт.