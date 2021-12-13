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В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС

Минэнерго предлагает вынести на обсуждение идею снятия запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. Это следует из проекта доклада ведомства в правительство.

В частности, в документе Минпромоторгу предложено вновь вернуться «к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции».

В Минпромторге не предоставили официальный комментарий по этому вопросу, пишет газета «Известия». Источник в ведомстве сказал, что министерство вернется к этой теме, если будет соответствующее поручение.

В Минэнерго заявили, что министерство в целом ведет «системную работу по поддержке экономики заправки топливом».

Снятие запрета на продажу спиртного на АЗС наряду с другими мерами позволит поддержать маржинальность АЗС в условиях риска резкого подорожания бензина сразу на два рубля в начале 2022 года, указано в проекте доклада. По оценкам представителей отрасли, реализация идеи может принести заправкам дополнительно 30–40 копеек с каждого литра топлива.