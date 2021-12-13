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Администрация Опочки возместит ущерб владелице поврежденного упавшим деревом автомобиля

Администрация городского поселения «Опочка» возместит ущерб владелице автомобиля, поврежденного упавшим деревом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Владелица «Лады Приоры» обратилась с иском к муниципальному образованию «Опочка» о возмещении ущерба, причиненного в результате падения дерева на принадлежащий ей автомобиль.

Фото здесь и далее: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области

Женщина указала, что происшествие произошло 26 мая у дома №26 по улице Стученко в Опочке. Во время движения на автомашину упало дерево. Автомобиль получил механические повреждения и, согласно экспертному заключению, больше не подлежал восстановлению. Исходя из среднерыночной стоимости аналогичного автомобиля и «стоимости его условно-годных остатков», определили размер ущерба - 127 500 рублей.

Истец заявила, что обязанность по содержанию территории, на которой находилось упавшее дерево, лежит на собственнике земельного участка – муниципальном образовании «Опочка».

Представитель ответчика - глава администрации города исковые требования не признала. Она указала, что упавшее на автомобиль дерево произрастало в границах прилегающей к дороге регионального значения территории, обслуживание которой должен осуществлять «Псковавтодор». Поэтому администрация полагала, что обязанность по содержанию упавшего дерева и возмещению ущерба лежит на дорожном предприятии.

Представитель «Псковавтодора» в судебном заседании возражала против удовлетворения иска. Она отметила, что упавшее дерево произрастало вне полосы отвода автомобильной дороги Новоржев - Опочка. Поэтому, по ее мнению, обязанность по возмещению ущерба должна быть возложена на администрацию города.

Изучив все материалы дела, суд взыскал с администрации Опочки материальный ущерб в размере 127 500 рублей и судебные расходы по оплате услуг эксперта, представителя, почтовых услуг и государственной пошлины. В удовлетворении иска к управлению автомобильных дорог Псковской области суд отказал.

Решение суда пока не вступило в законную силу.