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В России запустят приложение для жалоб на нарушителей ПДД с фиксацией по фото и видео

В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео.

Президент Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать на нарушение ПДД на основе фотографий и видео, снятых с помощью специального приложения. Срок исполнения — до 1 июня 2022 года. До этого времени кабмин должен успеть внести изменения в законодательство: постановления о наказаниях по этим материалам должны будут выносить без составления протокола. В действующем законодательстве такой возможности не предусмотрено, сообщает портал «Autonews».

Мнения автомобилистов о создании нового приложения, которое неофициально носит название «Народный инспектор», разделились. Одни считают, что контроль за соблюдением ПДД со стороны пешеходов или других участников движения, например, пассажиров транспортных средств, поможет эффективнее бороться с лихачами, обочечниками и теми, кто бросает мусор из окна машины. Другие же говорят, что подобные программы ведут к социальному напряжению.

За внедрение приложения «Народный инспектор», в частности, высказался автоюрист Дмитрий Славнов: «Например, поймали в кадр обочечника — ему штраф на 1500 рублей, потом еще через километр нарушение зафиксировал другой человек — нарушителю приходит еще один штраф на 1500 рублей. И такой водитель уже задумается, стоит ли продолжать ехать по обочине, вдруг в соседней машине будет включен "Народный контроль", который снимет нарушение, и опять придет штраф».

Отмечается, отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.

Ранее Министерство юстиции предложило ужесточить за неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.