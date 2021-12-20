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В Госавтоинспекции призвали псковских водителей соблюдать скоростной режим

В Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть особенно осторожными в сложных погодных условиях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, сегодня вечером и в первой половине 25 декабря в регионе местами ожидается сильный снег

«Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте и не оставлять автомашины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог», - отметили в ведомстве.

Пешеходов призвали переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. «В темное время суток используйте на одежде световозвращающие элементы», - рекомендовали в ГИБДД.

«Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», - добавили в Госавтоинспекции.