Максимально допустимое количество алкоголя в крови водителя необходимо снизить. Такое мнение в интервью «Ведомостям» высказал заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин.
Борьба за «промилле» активно шла в начале 2010-х годов. С 2008 года в России действовали введенные при президенте Владимире Путине нормы допустимого уровня алкоголя в крови водителя (0,3 промилле) и в выдыхаемом им воздухе (0,15 промилле). Но в 2009 году новый президент Дмитрий Медведев предложил отменить эти нормы: «Мы же знаем, как у нас выпивают. Сначала рюмку, вроде можно теперь. Потом две, три, а потом – ладно, поехали». Норма о «нулевом промилле» действовала не слишком долго, несмотря на несогласие Медведева.
Депутат Госдумы от «Единой России», руководитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков предложил в 2013 году законопроект о возвращении минимальной нормы содержания алкоголя (0,16 мг спирта в 1 л выдыхаемого воздуха, 0,35 г спирта в 1 л крови). Во время выступления в Госдуме в том же году его поддержал Путин – на тот момент премьер-министр, и вскоре закон был принят, писал «Коммерсантъ».
Проблему смертности на дорогах в данном случае позволит решить один путь – невозможности ухода от ответственности, скаазл вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин. К тому же уровень в 0,3 промилле, который действует сейчас, – очень низкий, ниже, чем во многих странах Европы, и гарантирует только нивелирование (последствий - ред.) погрешностей приборов, сказал Шапарин: «Даже небольшое употребление алкоголя сразу приводит к намного более высоким уровням концентрации спирта в крови. Поэтому пересмотр этой цифры сыграет только на новый рост коррупции на дороге».
Также, как заявил Хуснуллин, обсуждается снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. «Когда ты порог превысил на 10 км/ч и тебя оштрафовали – это крайне неприятно, – сказал Хуснуллин. – Но как председатель комиссии по безопасности дорожного движения должен заметить, что мы более 60 000 человек теряем в год на дорогах».
«Однозначного решения ни по скорости, ни по алкоголю нет», – отметил вице-премьер.