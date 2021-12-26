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Допустимое количество алкоголя в крови водителя предложили понизить

Максимально допустимое количество алкоголя в крови водителя необходимо снизить. Такое мнение в интервью «Ведомостям» высказал заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем, – заявил вице-премьер. – Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать».

Борьба за «промилле» активно шла в начале 2010-х годов. С 2008 года в России действовали введенные при президенте Владимире Путине нормы допустимого уровня алкоголя в крови водителя (0,3 промилле) и в выдыхаемом им воздухе (0,15 промилле). Но в 2009 году новый президент Дмитрий Медведев предложил отменить эти нормы: «Мы же знаем, как у нас выпивают. Сначала рюмку, вроде можно теперь. Потом две, три, а потом – ладно, поехали». Норма о «нулевом промилле» действовала не слишком долго, несмотря на несогласие Медведева.

Депутат Госдумы от «Единой России», руководитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков предложил в 2013 году законопроект о возвращении минимальной нормы содержания алкоголя (0,16 мг спирта в 1 л выдыхаемого воздуха, 0,35 г спирта в 1 л крови). Во время выступления в Госдуме в том же году его поддержал Путин – на тот момент премьер-министр, и вскоре закон был принят, писал «Коммерсантъ».

Проблему смертности на дорогах в данном случае позволит решить один путь – невозможности ухода от ответственности, скаазл вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин. К тому же уровень в 0,3 промилле, который действует сейчас, – очень низкий, ниже, чем во многих странах Европы, и гарантирует только нивелирование (последствий - ред.) погрешностей приборов, сказал Шапарин: «Даже небольшое употребление алкоголя сразу приводит к намного более высоким уровням концентрации спирта в крови. Поэтому пересмотр этой цифры сыграет только на новый рост коррупции на дороге».

Также, как заявил Хуснуллин, обсуждается снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. «Когда ты порог превысил на 10 км/ч и тебя оштрафовали – это крайне неприятно, – сказал Хуснуллин. – Но как председатель комиссии по безопасности дорожного движения должен заметить, что мы более 60 000 человек теряем в год на дорогах».

«Однозначного решения ни по скорости, ни по алкоголю нет», – отметил вице-премьер.