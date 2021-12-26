О национальной премии «Автокомпонент» 2021 года рассказали псковичам

Национальная премия «Автокомпонент года» признана профессиональной наградой. Она была учреждена издательством «Автозапчасти и цены» и на протяжении 11 лет является желанным призом для компаний, работающих в сфере обеспечения машин комплектующими.
Автоиндустрия России ежегодно развивается все стремительнее. Именно поэтому учредители премии так внимательно следят за всеми новинками, появляющимися на рынке страны. Производители и дистрибьютеры — соискатели премии — награждаются за особые успехи, востребованность, качество и соответствие мировым критериям, предъявляемым к компонентам. За 11 лет награждение стало одним из самых ожидаемых событий автомобильной индустрии РФ. За минувшие годы за главный приз и признание боролись несколько тысяч компаний, занятых в сфере производства компонентов, аксессуаров, автохимии и других товаров для машин.
Ковидные ограничения наложили свой отпечаток как на проведение мероприятия в целом, так и на отбор претендентов в частности. Несмотря на многочисленные ограничения, которые ударили по многим небольшим производствам, они не потеряли веру в себя, а смогли нарастить мощности и вывести компании на новый уровень. Такой подход и достигнутые результаты отмечались членами жюри.
За несколько лет изменился механизм отбора: теперь важны заочные способы проведения анализа, тестирования, анкетирования участников. Особое внимание, и в 2021 году в том числе, уделялось анализу опросов рядовых граждан, которые пользовались теми или иными автокомпонентами. Появились совершенно новые критерии отбора, такие как:
Практической стороне также уделили должное внимание: апробация и тестирование продукции состоялись в НПО «Талис», а результаты определили победителей.
В 19 номинациях в 2021 году было представлено несколько сотен компаний. Лидерами стали:
Подробнее о других конкурсантах и призерах можно прочитать на официальном сайте мероприятия.
Источник: avtogermes.ru