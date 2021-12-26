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Пьяного тракториста задержали в Острове

Житель Острова вновь сел за руль в состоянии опьянения и попался сотрудникам ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Так, ночью 28 декабря у дома по улице Калинина стражи порядка остановили для проверки мужчину, ехавшего на тракторе «Т-25». Оказалось, что местный житель 1973 года рождения находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ повторно задержанные в течение года пьяные водители привлекаются к уголовной ответственности.