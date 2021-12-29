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Елку из автомобилей выложили в Дно. ВИДЕО

Жители города Дно выложили елку из автомобилей в рамках новогоднего флешмоба «Автоелка - 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила участница флешмоба Александра Степанова.

«22 автолюбителя отозвались на мою просьбу принять участие в акции. Фигуру из автомобилей в виде елочки выстраивали около двух часов. И, не смотря на мороз, было весело!» - отметила Александра Степанова и поблагодарила за помощь в проведении мероприятия администрацию городского поселения и участников флешмоба.

Видео: Алексей Громов

«Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю мира в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, хорошего настроения, успехов во вcех начинаниях, радоcти, здоровья и всего самого замечательного! Исполнения всех самых заветных желаний!» - заключила Александра Степанова.