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Более 80 нетрезвых водителей задержали в Псковской области в праздничные выходные

82 нетрезвых водителя задержали в Псковской области с 1 по 9 января, из них четверо сели пьяными за руль повторно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В праздничные дни сотрудники ГИБДД пресекли 2 366 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

За данный период на территории области зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, жертвой которых стал один человек, девять человек (в том числе двое детей) получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимний период и рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями!» - добавили в ведомстве.