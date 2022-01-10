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АвтоМир / За рулём

Более 80 нетрезвых водителей задержали в Псковской области в праздничные выходные

10.01.2022 15:05|ПсковКомментариев: 0

82 нетрезвых водителя задержали в Псковской области с 1 по 9 января, из них четверо сели пьяными за руль повторно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В праздничные дни сотрудники ГИБДД пресекли 2 366 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

За данный период на территории области зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, жертвой которых стал один человек, девять человек (в том числе двое детей) получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимний период и рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями!» - добавили в ведомстве.

Теги: #ГИБДД #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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