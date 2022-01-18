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Дизельное топливо в Псковской области подорожало белее чем на 17% за год

Рост цен в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области отмечен на дизельное топливо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 17,3%.

Декабрь 2021 в % к ноябрю 2021 декабрю 2020 Бензин автомобильный марки АИ-92 100,75 108,37 Бензин автомобильный марки АИ-95 100,87 108,03 Бензин автомобильный марки АИ-98 101,03 109,63 Дизельное топливо 102,27 117,26

Среди марок автомобильного бензина наибольший рост цен наблюдается на бензин АИ-98, к декабрю 2020 года он подорожал 9,6%.