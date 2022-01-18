Дизельное топливо в Псковской области подорожало белее чем на 17% за год

Рост цен в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области отмечен на дизельное топливо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
Наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 17,3%.
|
|
Декабрь 2021 в % к
|
ноябрю
2021
|
декабрю
2020
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
100,75
|
108,37
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
100,87
|
108,03
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
101,03
|
109,63
|
Дизельное топливо
|
102,27
|
117,26
Среди марок автомобильного бензина наибольший рост цен наблюдается на бензин АИ-98, к декабрю 2020 года он подорожал 9,6%.