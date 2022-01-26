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Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, установились в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит лишь 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр. Третье место у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту – 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 150 рублей.

Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран рост превысил 25%. Медленнее всего цены росли в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).

Россияне на свою среднюю месячную зарплату могут купить бензина больше, чем жители многих стран Восточной Европы - 920 литров.

«Россия опережает по доступности бензина многие страны Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию», - говорится в исследовании. Страна в этом рейтинге расположилась примерно посередине - на 17 месте из 32, между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,1 тысячи литров. В первую пятерку также попали Австрия, Великобритания и Дания.

Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 384 литра топлива, что в шесть раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,4 раза меньше, чем в России.

Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но относительно низкий уровень зарплат мешает его доступности для населения. Кроме Украины в конце рейтинга оказались Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.

Эксперты, подготовившие расчеты, полагают, что рост цен на топливо в 2022 году может замедлиться, так как предложение нефти должно вырасти по мере увеличения добычи в России из-за смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Но темпы роста доходов населения могут сократиться из-за замедления роста мировой экономики. Поэтому вряд ли следует ожидать существенного увеличения доступности топлива в европейских странах.