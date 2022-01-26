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Андрей Турчак: «Единая Россия» не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости

«Единая Россия» не поддерживала и не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрея Турчака. По его мнению, эта инициатива откровенно вредна и не имеет ничего общего с безопасностью.

«Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили. После двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности. Главе столичного Дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее», - приводит слова Андрея Турчака пресс-служба партии.

В партии напомнили, что «Единая Россия» неоднократно выступала против введения штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч. Единороссы считают недопустимым принятие решений, влияющих на десятки миллионов граждан, без проведения широких общественных и экспертных обсуждений.

«Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности», - подчеркнул секретарь генсовета партии.