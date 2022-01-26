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Автостраховщики на 30% снизили объем компенсационных выплат

Российский союз автостраховщиков (РСА) в 2021 году сократил объем компенсационных выплат на 30% — до 7,6 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент РСА Игорь Юргенс.

«По итогам 2021 года общий объем компенсационных выплат составил 7,648 миллиарда рублей, что на 30% меньше, чем в 2020 году (10,924 миллиарда рублей)», — приводит его слова «Прайм».

По словам Юргенса, количество произведенных компенсационных выплат снизилось на 33%: по итогам 2021 года оно составило 53,7 тысячи, а годом ранее — 79,6 тысячи. Глава РСА напомнил, что в 2021 году рынок ОСАГО покинула одна страховая компания – «АСКО-Страхование», а в 2020 году – «НСГ-Росэнерго».

По его словам, большая часть всех компенсационных выплат в 2021 году — 41% — пришлась на выплаты за «НСГ-Росэнерго». Еще 22% — выплаты за виновников ДТП, причинивших ущерб жизни или здоровью потерпевших и не имеющих полиса ОСАГО.

На третьем месте по объему выплат (8%) — выплаты за ООО «СК "Стерх"». Выплаты за АО «НАСКО» составили 6,1% от всех компенсационных выплат в 2021 году. На пятом месте по объему выплат — ООО «Поволжский страховой альянс» (5,4%).

За компанию «АСКО-Страхование», у которой ЦБ РФ отозвал лицензию 3 декабря 2021 года, в прошлом году значительных выплат не было – их основной объем придется на 2022 год.

Юргенс напомнил, что в настоящее время компенсационные выплаты от имени и по поручению РСА также осуществляют несколько страховщиков ОСАГО. В 2021 году 55% всех компенсационных выплат были произведены посредством прямого возмещения убытков (когда страховая компания виновника ДТП лишилась лицензии на ОСАГО, и потерпевший обращается за выплатой непосредственно в свою страховую компанию). Еще 31% компенсационных выплат были осуществлены посредством уполномоченных страховых компаний.

Компенсационная выплата — возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшей стороны, осуществляемое РСА из специального фонда, в случаях, когда страховая выплата по договору ОСАГО не может быть осуществлена. Фонд формируется из членских взносов, которые платят страховые компании.