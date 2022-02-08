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Таможенники могут получить право останавливать фуры по всей России

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому таможенники смогут самостоятельно останавливать для досмотра грузовые автомобили вне зон таможенного контроля на всей территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения, позволяющие оптимизировать деятельность мобильных групп таможенных органов и закрепить их полномочия по самостоятельной остановке автомобильных транспортных средств технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории РФ. Причем контроль за ввозом и перевозкой товаров таким автотранспортом таможенные органы смогут осуществлять без привлечения инспекторов ГИБДД. Сейчас в отдельных случаях таможенники обязаны их привлекать, пишет РИА Новости.

При осуществлении контроля таможенными органами теперь будет учитываться масса автомобилей со снаряжением, пассажирами и грузом, то есть технически допустимая максимальная масса. Кроме того, законопроект уточняет порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов и водителей при остановке автомобилей.

Сейчас самостоятельно таможенные органы могут останавливать автомобильные транспортные средства вне зон таможенного контроля на территориях республик Северного Кавказа, Алтайского и Ставропольского краев, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей и города Санкт-Петербурга. В других местах остановка автотранспортных средств осуществляется органами ГИБДД при взаимодействии с таможенными органами.