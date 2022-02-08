АвтоМир / За рулём

Эксперт рассказал о новых правилах получения медсправки для водителей

Водителям, лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта 2022 года придется в обязательном порядке сдавать анализы для получения медицинской справки водителя, рассказал глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Ранее, после лишения прав, делая медицинскую справку, автомобилист ее получал в общем порядке. Не сдавался анализ крови и другие определенные анализы. По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — цитирует его РИА Новости.

Валерий Солдунов подчеркнул, что для обычных водителей, не нарушающих грубо правила дорожного движения, ничего принципиально не изменится. Но в то же время, напомнил он, если врач на медкомиссии выявит у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркомании, то его могут направить на сдачу анализов.

«Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы», — добавил эксперт.

Он уточнил, что это касается не только тех, кто был лишен прав, но и тех, кто получает их впервые.

При этом, как следует из соответствующего приказа Минздрава, теперь справки станут выглядеть иначе: в частности, в них появится пункт, указывающий на то, из-за чего проводили медицинское освидетельствование (в связи с возвратом водительского удостоверения или нет).