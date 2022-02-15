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Госдума приняла законопроект о штрафах за выброс мусора из машин в первом чтении

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за выброс из транспортных средств отходов производства и потребления вне специальных полигонов, фиксироваться такие нарушения могут, в том числе, и при помощи автоматических камер.

Как сообщает ТАСС, авторами инициативы выступили Мособлдума и Мосгордума. Статью Кодекса РФ об административных правонарушениях о несоблюдении экологических требований предлагается дополнить положениями, согласно которым выгрузка из транспортного средства «отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов, иных специально отведенных мест» для граждан повлечет штраф от 10 до 15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Если же правонарушение было зафиксировано автоматической камерой, то штраф для собственника транспортного средства составит 10 тысяч рублей.

Если в течение года правонарушение повторилось, то суммы штрафов будут повышенные. Для граждан они составят 20-30 тысяч рублей, для ИП - 40-60 тысяч рублей, для юридических лиц 60-100 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрена возможность конфискации транспорта. Если нарушение попало на камеру, то собственнику автотранспорта придется заплатить 20 тысяч рублей.

Помимо этого, законопроектом предлагается повышенная ответственность за сброс отходов вне специальных полигонов при помощи грузовых машин, тракторов и прицепов. Для граждан штраф составит до 50 тысяч рублей, для ИП - до 80 тысяч рублей, для юридических лиц - до 120 тысяч рублей. Это же нарушение, зафиксированное на камеру, повлечет штраф уже до 100 тысяч рублей. При повторном правонарушении суммы штрафов возрастут. Действие новых положений КоАП будет распространяться и на случаи сброса мусора из машин в лесах.

Как отмечено в пояснительной записке, сброс отходов «будет фиксироваться работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, размещенными в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений, как в случае с применением камер фиксации нарушения ПДД». Также авторы рассчитывают на использование фотоловушек, автоматически срабатывающих при движении вблизи мест установки. «Указанные технические средства могут использоваться в условиях низкой освещенности и в ночное время», - отмечают разработчики.