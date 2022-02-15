АвтоМир / За рулём

Новую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Пскове

Новая камера фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения установлена в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте «Псков за рулем».

Камера появилась на улице Ижорского Батальона, между улицами Чудской и Леона Поземского, в зоне ограничения скорости движения транспорта 40 км в час.

По данным областного УГИБД, в 2021 году в регионе было вынесено 395 тысяч постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных с помощью камер. С нарушителей взыскали порядка 100 млн рублей.