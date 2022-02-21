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АвтоМир / За рулём

В ГИБДД напомнили о вступающих в силу с 1 марта правилах прохождения техосмотра

25.02.2022 09:21|ПсковКомментариев: 0

С 1 марта вступят в силу изменения в КоАП РФ, связанные с ответственностью за отсутствие диагностической карты техосмотра, напомнили в Госавтоинспекции и рассказали, кто обязан проходить ТО и с какой периодичностью.

Как сообщает «Газета.ru», для легковых и грузовых авто до 3,5 т, а также мототранспорта, прицепов и полуприцепов, у которых с даты выпуска прошло от четырех до 10 лет, периодичность прохождения техосмотра составит один раз в 24 месяца. Если прошло 10 и более лет с выпуска, техосмотр придется проходить раз в год. Также раз в 12 месяцев ТО потребуется грузовым авто массой более 3,5 т, ТС для обучения вождению и машинам со специальными световыми и звуковыми сигналами.

Для автобусов, легковых такси, грузовых авто для перевозки пассажиров (больше восьми мест), предусмотрена другая норма: раз в год для машин возрастом до пяти лет, раз в полгода для выпущенных более пяти лет назад, а также предназначенных для перевозки опасных грузов.

Обязателен техосмотр для легковушек и мототранспорта физлиц для регистрации авто после внесения изменений в конструкцию независимо от года изготовления, а также со сменой владельца при отсутствии диагностической карты для машин старше четырех лет.

Проходить техосмотр остальным автомобилям не требуется. От проверки освобождены также легковые авто и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физлицам и используемые исключительно в личных целях (без предоставления услуг по перевозке пассажиров/багажа или использования для служебных целей).

Административная ответственность за управление ТС без диагностической карты составляет 500-800 рублей до 1 марта 2022 года. После штраф вырастет до 2 тысяч рублей.

Также в ГИБДД отметили, что автоинспектор может проверить техническое состояние ТС, на которое оформлена диагностическая карта. Это возможно в случае визуального обнаружения признаков неисправности — к примеру, подтекания тормозной жидкости и неработающих внешних световых приборов.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф.

Теги: #техосмотр #Россия #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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