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АвтоМир / За рулём

Пьяного водителя мопеда в Пыталовском районе остановила полиция

14.03.2022 11:44|ПсковКомментариев: 0

Дорожные полицейские остановили нескольких нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за подобное нарушение, в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Пыталовском районе 12 марта по дороге Остров – Вышгородок на мопеде ехал 32-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в Пскове вечером 11 марта у дома в Гаражном проезде полицейские остановили для проверки автомобиль «Лендровер». Выяснилось, что за рулем машины находился нетрезвый горожанин 1987 года рождения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #Пыталовский район #нетрезвые водители #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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