АвтоМир / За рулём

Российским автомобилистам назвали способ сэкономить в условиях санкций

На обслуживании автомобиля можно сэкономить, если перейти с оригинальной, рекомендованной дилерами продукции на других производителей. Об этом рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Почти у всех автомобилистов есть возможность вернуться к прежним расходам на техническое обслуживание, перейдя на нижнюю ценовую категорию. Если человек использовал только оригинальные расходники, только рекомендованное масло, ничего плохого не будет, если он перейдет на неоригинальные бренды и будет использовать масло другого производителя. Масла все строго нормированы по их техническим характеристикам. Какой бренд указан на канистре, ничего не значит. На расходниках в два раза можно сэкономить», — цитирует автоэксперта URA.RU.

Специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин объяснил, что нужно делать, чтобы некоторые детали прослужили дольше. «Колодкам можно продлить жизнь, если применять менее резкие торможения, но фильтрам и маслу, к сожалению, жизнь не продлишь. Шинам можно жизнь продлить — аккуратнее входить в повороты, не тормозить резко. Масло имеет определенное время работы, после которого оно теряет свойства и начинается износ двигателя. Поэтому на масле лучше не экономить. Можно переходить на более дешевые сорта, но менять его чаще», — посоветовал он.

Ларин отметил, что обслуживание автомобиля стало дороже по всей стране. «Все подорожало где-то процентов на 80-100. Это масло, колодки, ремни, расходники и фильтры», — подчеркнул автоэксперт. Несмотря на стоимость, Шкуматов рекомендовал не пренебрегать их заменой. «Менять все расходники нужно согласно регламенту, а лучше чаще. Я меняю расходники, масло, фильтры и остальное каждые 10 000 км, а лучше каждые 7 000. Это благотворно влияет на срок службы автомобиля, что сейчас довольно актуально. Если менять расходники каждые 7-10 тысяч километров пробега, можно использовать недорогие фильтры и масла», — добавил специалист.