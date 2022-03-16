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Врач перечислил симптомы, при которых опасно садиться за руль

Стоит отложить поездки на машине, если у человека наблюдается ухудшение самочувствия и потеря концентрации внимания. Кроме того, нельзя садиться за руль после некоторых заболеваний или перенесенных операций, противопоказанием также является обострение хронических болезней, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«В правилах дорожного движения написано: если человек чувствует, что ему плохо и он не может выполнять определенные функции, требующие повышенного внимания, то он за руль не имеет права садиться. К таким состояниям может относиться головокружение, слабость или интоксикация, связанная с инфекционными болезнями», - сообщил врач в интервью «Вечерней Москве».

Эксперт отметил, что после сдачи крови у доноров может возникнуть ощущение слабости — в таком состоянии за руль садиться не стоит. Также лучше отложить поездки после тяжелых перенесенных заболеваний и операций, заметил Кондрахин.

Нельзя управлять автомобилем во время опасных для жизни состояний, уверен он. «Тем, у кого есть ишемическая болезнь сердца в стадии обострения, когда возникают боли за грудиной, высокое артериальное давление (гипертонический криз), предынсультное состояние, инсульт, садиться за руль запрещено, — подчеркнул эксперт.

Специалист также обратил внимание, что нельзя управлять машиной при проблемах с вестибулярным аппаратом, нарушениях в опорно-двигательном аппарате, повреждениях нижних или верхних конечностей. Допускается возможность управления автомобилем при одном видящем глазе, однако решение должна принимать комиссия. При более серьезных проблемах со зрением садиться за руль запрещено, считает Кондрахин.

Не стоить управлять машиной при заболевании ОРВИ, продолжил специалист. «Речь идет о как таковом ОРВИ, когда оно связано с обострением: температурой, интоксикацией, головными болями, потливостью. Признаки воспаления могут приводить к нарушению внимания, тактильной чувствительности и проблемам с управлением транспортом. Если говорить просто про катаральные явления (воспаления горла, тонзиллит и т. д.), то тут ничего страшного нет», — объяснил он.

По словам эксперта, женщинам можно садиться за руль во время беременности, если они хорошо себя чувствуют. Противопоказанием такое состояние не является, заключил врач.