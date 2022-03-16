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Международный день таксиста отмечают 22 марта

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста. Как уточняет calend.ru, именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Хотя патент на автоматический счетчик расстояния, пройденного колесным экипажем, и соответствующей платы получил еще в 1875 году немец Вильгельм Фридрих Недлер, который назвал свой прибор «Taxanom» (нем. Taxe «плата» + греч. νόμος «закон»). Однако запустить его в производство изобретатель смог лишь в 1884 году в Гамбурге. Городское полицейское управление вскоре выпустило подробные правила эксплуатации счетчиков на конных повозках. А вот первым, кто установил «таксаметры» на автомобили, предположительно, был Фридрих Грайнер из Штутгарта — в 1896 году он заказал 10 моторных экипажей Daimler Riemenwagen, которые вышли на улицы в мае следующего года, но не приобрели широкого распространения. Поскольку вытеснение конных извозчиков заняло немало времени.

В 1907 году моторные «кэбы» со счетчиками, которые теперь уже назывались taximeters, в Лондоне и стали первыми такси в современном их понимании. Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который считают традиционным для этих машин, появился по инициативе Джона Хертца (John Hertz), основателя компании Hertz Corporation.

Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси: такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города. Позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании, а желтый стал классическим цветом такси для всего мира.

Еще одним узнаваемым символом такси стал узор в виде шашек. Согласно одной из версий, первый шашечный узор появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

В России первые автомобили с таксометрами появились в 1906 году в Петербурге и Минске, в 1907-м в Москве, а затем и в других городах. Однако массовыми пассажирские перевозки на «таксомоторах» успели стать только в столицах. К 1914 году таксопарк Санкт-Петербурга насчитывал более 400 машин, которые обслуживала Центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в городах России на время прекратили свое существование. Только 21 июня 1925 года в Москве вновь было открыто регулярное таксомоторное движение. Именно этот день московские таксисты считают днем рождения современного российского такси и наряду с Международным днем такси отмечают его как свой профессиональный праздник.