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Псковским курсантам посоветовали мирно решать конфликты на дороге

О соблюдении правил дорожного движения и ответственности за их нарушение сотрудникам и курсантам Псковского филиала Академии ФСИН России рассказала старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

При беседе с личным составом Псковского филиала Академии ФСИН России особое внимание Юлия Федорова уделила вопросам обязательного соблюдения правил дорожного движения, применения ремней безопасности и специальных удерживающих устройств для перевозки детей, недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Старший инспектор ГИБДД напомнила о правилах поведения при возникновении конфликтных ситуаций между участниками дорожно-транспортных происшествий и необходимости мирного урегулирования возникших разногласий.

В завершение Юлия Федорова ответила на вопросы аудитории и пожелала всем быть дисциплинированными и предельно осмотрительными на дороге, тем самым обеспечивая не только свою безопасность, но и безопасность всех участников дорожного движения.