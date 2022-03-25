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В России предлагают ввести скидку до 150 тысяч рублей на отечественные автомобили

Бизнес предложил параметры для возобновления скидок на покупку отечественных автомобилей в России. Речь о возврате к действовавшей ранее госпрограмме их утилизации, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую, пишет газета «Известия».

Такую инициативу в Минпромторг направила ассоциации НСРО «Руслом.ком». Следует увеличить скидку на новый автомобиль при сдаче старого на переработку с 50 тыс. рублей до 150 тыс., заявил директор организации Виктор Ковшевный.

Госпрограмма действовала в 2010-2018 годах. Ранее, до начала спецоперации России на Украине, президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову дать указание Минпромторгу проработать идею перезапуска программы.

В Минпромторге сказали, что письмо ассоциации пока не поступило в ведомство.

Необходимо создать реестр утилизаторов автомобилей на Госуслугах, предусмотреть возможность переработки разными способами (через автодилера, спецкомпанию-утилизатора, профильные ассоциации), считает Виктор Ковшевный.

По его словам, компании, которые занимаются переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации. Его отсутствие усложнит снятие с регистрации транспортного средства.

«Ассоциация считает возможным рассмотреть дополнительные штрафы за подделку такого свидетельства, его выдачу с заведомо ложной информацией, а также за предоставление такого документа при отсутствии лицензии на право обращения с опасными отходами», — сказал он.