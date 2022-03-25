←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Что русскому хорошо то китайцу...
Какой автомобиль надежнее?
Кто на чем экономит при обслуживании?
в МРЭО Живая очередь
Почему нужно менять резину сейчас?
Как не запустить автомобиль
Правила замены масла
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
ещё За рулём 25.03.2022 20:590 Нарушителей ПДД массово остановили на улице Карла Маркса в Пскове 30.03.2022 08:160 В России предлагают ввести скидку до 150 тысяч рублей на отечественные автомобили 25.03.2022 20:590 Нарушителей ПДД массово остановили на улице Карла Маркса в Пскове 25.03.2022 15:270 Великолучанина наказали за повторную езду в пьяном виде 24.03.2022 16:090 В Стругокрасненском районе водитель стал подсудимым после поездки в магазин в пьяном виде 24.03.2022 14:030 Пьяного водителя «Нивы» задержали полицейские в Великих Луках
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

В России предлагают ввести скидку до 150 тысяч рублей на отечественные автомобили

30.03.2022 08:16|Псков

Бизнес предложил параметры для возобновления скидок на покупку отечественных автомобилей в России. Речь о возврате к действовавшей ранее госпрограмме их утилизации, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую, пишет газета «Известия».

Такую инициативу в Минпромторг направила ассоциации НСРО «Руслом.ком». Следует увеличить скидку на новый автомобиль при сдаче старого на переработку с 50 тыс. рублей до 150 тыс., заявил директор организации Виктор Ковшевный.

Госпрограмма действовала в 2010-2018 годах. Ранее, до начала спецоперации России на Украине, президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову дать указание Минпромторгу проработать идею перезапуска программы.

В Минпромторге сказали, что письмо ассоциации пока не поступило в ведомство.

Необходимо создать реестр утилизаторов автомобилей на Госуслугах, предусмотреть возможность переработки разными способами (через автодилера, спецкомпанию-утилизатора, профильные ассоциации), считает Виктор Ковшевный.

По его словам, компании, которые занимаются переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации. Его отсутствие усложнит снятие с регистрации транспортного средства.

«Ассоциация считает возможным рассмотреть дополнительные штрафы за подделку такого свидетельства, его выдачу с заведомо ложной информацией, а также за предоставление такого документа при отсутствии лицензии на право обращения с опасными отходами», — сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Оцените удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса после начала реконструкции
В опросе приняло участие 968 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
30.03.2022, 09:470 Три человека пострадали при опрокидывании внедорожника в Островском районе 30.03.2022, 09:310 Пассажирка пострадала при столкновении автомобилей в псковском дворе 30.03.2022, 08:160 В России предлагают ввести скидку до 150 тысяч рублей на отечественные автомобили 29.03.2022, 20:502 Ход реконструкции улицы Леона Поземского проконтролировал Борис Елкин
29.03.2022, 16:040 Водитель мопеда пострадал в столкновении с ВАЗом в городе Дно 29.03.2022, 15:390 В Пскове начался демонтаж конструкций пролета Троицкого моста. ФОТО 29.03.2022, 15:230 «Умный» пешеходный переход появился в Порхове 28.03.2022, 21:340 Глава Великих Лук рассказал, какие улицы в ближайшие дни ждет ямочный ремонт
28.03.2022, 17:540 Более 30 водителей попались пьяными за рулем псковским полицейским 28.03.2022, 16:580 «Болото» на Торфяной посетил псковский сити-менеджер 28.03.2022, 16:210 Новый дорожный сезон в Псковской области стартовал досрочно 28.03.2022, 15:430 Псковичам дали советы по безопасному вождению в условиях слякоти
28.03.2022, 12:530 Сильный ветер повредил более 40 дорожных знаков в Пскове 28.03.2022, 12:080 Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Пскове 28.03.2022, 10:585 Около 30 единиц техники убирают снег на улицах Пскова 28.03.2022, 10:410 В ГИБДД предупредили псковичей об опасной ситуации на дороге
27.03.2022, 15:210 В Псковской области водитель иномарки погиб, врезавшись в опору ЛЭП 27.03.2022, 11:100 Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом под Псковом 27.03.2022, 09:500 Свидетелей ДТП в Пскове просит откликнуться ГИБДД 26.03.2022, 20:400 Дерево упало на проезжую часть в Псковском районе
26.03.2022, 19:420 Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили 26.03.2022, 17:263 Росгвардия взяла под охрану треть псковских автобусов 26.03.2022, 16:510 Дерево упало на маршрутку в Великих Луках 26.03.2022, 16:100 Автомобиль сбил двух подростков на электросамокате в Пскове
26.03.2022, 15:501 Упавшая арматура проткнула автомобиль в Пскове 26.03.2022, 14:400 Нетрезвый водитель попался полицейским на улице Поземского в Пскове 26.03.2022, 11:480 Молодой человек погиб в результате опрокидывания мопеда в Локнянском районе 25.03.2022, 20:590 Нарушителей ПДД массово остановили на улице Карла Маркса в Пскове
25.03.2022, 18:290 Девушку сбили на «зебре» в Пскове, водитель скрылся с места ДТП 25.03.2022, 17:460 Пешеходный переход через улицу Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют до осени 25.03.2022, 15:270 Великолучанина наказали за повторную езду в пьяном виде 25.03.2022, 14:053 Стоимость проезда на муниципальных маршрутах изменится в Псковской области
25.03.2022, 14:030 В Пскове ищут свидетелей ДТП на Рижском проспекте 25.03.2022, 12:530 175 километров дорог за год планируют привести в порядок в Псковской области 25.03.2022, 10:361 Ребенка сбил водитель ВАЗа на пешеходном переходе в Пскове 25.03.2022, 09:181 В регионах просят заморозить стоимость проезда в транспорте
24.03.2022, 17:550 Псковские водители совершили 14 наездов на пешеходов с начала года 24.03.2022, 17:300 Более 300 млн рублей направят на дорожную безопасность в Псковской области 24.03.2022, 16:090 В Стругокрасненском районе водитель стал подсудимым после поездки в магазин в пьяном виде 24.03.2022, 14:370 Количество ДТП в Псковской области снизилось почти на 15%
24.03.2022, 14:030 Пьяного водителя «Нивы» задержали полицейские в Великих Луках 24.03.2022, 13:180 Девушка попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове 24.03.2022, 11:200 Въехавшую в трактор петербурженку осудили в Дедовичском районе 24.03.2022, 09:570 Две псковички обратились в травмпункт после наездов автомобилей
24.03.2022, 09:380 Водитель бросил пострадавшего пассажира и скрылся после ДТП в Плюсском районе 24.03.2022, 07:020 Борис Елкин рассказал о ходе подготовки к демонтажу Троицкого моста 23.03.2022, 19:200 Два автомобиля столкнулись у пешеходного перехода в Пскове 23.03.2022, 14:350 Временный мост через реку Шелонь открыли в Дедовичском районе
23.03.2022, 11:570 Псковичам предлагают выгоду до 450 тысяч на покупку автомобиля в «РРТ-Автомаркет» 23.03.2022, 11:520 Участок дороги в Печорском районе приведут в порядок до конца года 23.03.2022, 11:220 Пьяного тракториста задержали полицейские в Псковской области 23.03.2022, 09:570 Судимый себежанин отправится в колонию за нетрезвое вождение
22.03.2022, 23:250 В Великих Луках выполнили первый этап работ по строительству тротуара на выезде из города 22.03.2022, 20:150 Сообщить о случаях коррупции со стороны ГИБДД предлагают псковичам 22.03.2022, 17:182 Ремонт перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина в Великих Луках приостановили 22.03.2022, 16:560 Уступать дорогу пожарным машинам призвали жителей Псковской области
22.03.2022, 16:432 Владимир Кузь о тающем асфальте, ремонте иномарок и импортозамещении 22.03.2022, 16:210 Во дворе дома на улице Алехина в Пскове расширят парковку 22.03.2022, 14:280 Человек пострадал при столкновении двух машин в Плюсском районе. ФОТО 22.03.2022, 11:442 Весенние хлопоты: как приводят в порядок улицы Пскова
22.03.2022, 10:170 Водитель перевернувшегося в Великих Луках автомобиля оказался пьян 22.03.2022, 10:090 Женщина попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове 22.03.2022, 09:530 Водитель сбил пенсионера на тротуаре в Великих Луках 22.03.2022, 09:101 Псковским курсантам посоветовали мирно решать конфликты на дороге
22.03.2022, 08:500 Эксперты назвали самые незащищенные от угона автомобили 22.03.2022, 08:202 Международный день таксиста отмечают 22 марта  21.03.2022, 22:235 Псковичка погибла под колесами КамАЗа на улице Леона Поземского 21.03.2022, 21:271 Водитель перевернувшегося в Великих Луках автомобиля получил тяжелые травмы
21.03.2022, 19:390 Фотофакт: Гусеничный кран установили у Троицкого моста в Пскове 21.03.2022, 19:250 Дефекты дороги на улице Энгельса устранят в Великих Луках 21.03.2022, 18:500 В Великих Луках автомобиль врезался в столб и перевернулся 21.03.2022, 18:030 Водителя отправили в колонию за наезд на пешехода в Пскове
21.03.2022, 14:390 ДТП произошло у здания областной прокуратуры в Пскове 21.03.2022, 12:150 Псковичам напомнили о преимуществах регистрации транспорта через сайт госуслуг 21.03.2022, 11:040 Более двух тысяч нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю 21.03.2022, 10:460 Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.