АвтоМир / За рулём

В России признали электросамокаты транспортным средством

Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда.

Представитель Генеральной прокуратуры пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения, сообщает ТАСС.



«Отказать в удовлетворении иска», - говорится в карточке дела, в рамках которого истец оспаривал пункт ПДД.

В обоснование своих требований истец указывал, что к категории транспортных средств должны быть отнесены лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, говорится в сообщении.