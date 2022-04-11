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Срок действия истекающих водительских прав продлят на 3 года в России

Действие российских водительских удостоверений, срок действия которых скоро истекает, продлят на три года. Об этом на заседании президиума профильной комиссии кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Еще одно постановление, направленное на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет (с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года)», — цитирует его РБК.

Кроме этого, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, отметил глава правительства.

С инициативой о продлении срока действия водительских удостоверений выступили в ГИБДД, в Минэкономразвития. «Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики», — пояснили в Минэке.

Напомним, в настоящий момент срок действия водительских прав — десять лет. После этого автомобилистам надо заново проходить медкомиссию, оплачивать пошлину за оформление нового документа и обращаться в ГИБДД или МФЦ для их замены.