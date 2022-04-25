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Псковские полицейские обеспечили безопасность перехода бобра через дорогу

Полицейские обеспечили безопасность перехода бобра через дорогу в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сегодня ночью около 2 часов экипаж ППС в составе инспекторов мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову лейтенантов полиции Василия Носсонова и Виталия Иванова был на маршруте патрулирования и двигался по улице Инженерной в направлении к перекрестку с улицей Алтаева. Они заметили, что автомобилисты, которые едут впереди, начинают резко сбрасывать скорость и менять траекторию движения из-за небольшого движущегося объекта. Подъехав поближе полицейские увидели, что четырехполосную автомобильную дорогу пытается перейти бобер. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и спасения жизни животного, инспекторы ППС передали информацию по радиостанции другим экипажам и приняли решение попытаться ограничить движение на участке», — рассказали в ведомстве.

На помощь коллегам подоспел экипаж дорожных полицейских — взвода №2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову: старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Жуков и инспектор ДПС лейтенант полиции Илья Иванов.

«Когда животному удалось достигнуть цели и перебраться на другую сторону дороги движение на участке было возобновлено, а экипаж продолжил следование по маршрутам патрулирования», — добавили в ведомстве.

«Выражаю уважение полицейским, которые перегородили ночью дорогу, чтобы через нее прошел бобер. Не пускали машины пока зверек не ушел. Снимать стал поздно, бобра уже не видно за машиной», — написал автор видео.