Мотосезон откроют в Пскове 7 мая

Открытие мотосезона в Пскове состоится 7 мая. Об этом сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте.
Расписание:
Утвержденный маршрут следования колонны 7 мая
Маршрут следования колонны: Гора Соколиха - улица Леона Поземского - улица Ипподромная - улица Труда - улица Инженерная - улица Льва Толстого - улица Вокзальная - Виадук - Крестовское шоссе - Ленинградское шоссе - Поляна мотоклуба (
GPS-координаты конечной точки маршрута: 57.822620, 28.445714).
Хедлайнером концертной программы открытия мотосезона станет московская группа «Мистер Твистер». Кроме того, на сцене выступит гитарист-виртуоз из Порхова Иван Александров.