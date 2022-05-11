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В ГИБДД призвали псковских водителей соблюдать скоростной режим

Областное ГИБДД призывает автомобилистов и пешеходов быть максимально осторожными на дороге и выбирать оптимальный скоростной режим.

«Особое внимание водители должны обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо следить за дорожной ситуацией возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов», – отметили в Госавтоинспекции.

А пешеходам нужно помнить про световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге. «Следует передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в полной безопасности вашего маневра», – рекомендовали в ведомстве.