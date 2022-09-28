АвтоМир / За рулём

Порховича с «белой горячкой» лишили водительских прав

Порховича с «белой горячкой» лишили водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

При проведении проверки и сверки лиц, состоящих на учете у врача психиатра, прокуроры выявили жителя Порховского района, который с 2020 года состоит на учете с диагнозом «Алкогольный делирий».

Наличие диагноза ставит под угрозу безопасность движения на дорогах. В связи с этим прокурор района направил в порховский суд исковое заявление о прекращении действия права данного человека на управление транспортными средствами. Заявление было удовлетворено. Судебное решение пока не вступило в законную силу.