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Вопросы освещения дорог рассмотрели в Псковском областном Собрании

Передачу в собственность Псковской области линий освещения, расположенных на дорогах регионального значения в границах населенных пунктов, обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания, которое прошло сегодня, 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов рассказал, что выполнена инвентаризация линий освещения, от муниципалитетов запрошены документы на сети. На данный момент документы получены от пяти муниципалитетов. «Говорить о передаче в ближайшее время не приходится», - сказал он. По словам Станислава Стармолотова, Псковавтодор как собственник автодорог регионального значения готов принимать линии от муниципалитетов при выполнении определенного перечня требований и предоставления документов.

«Как правило, на балансе данное имущество не стоит. Его необходимо оформить и передать?» - спросил вице-спикер, председатель бюджетного парламентского комитета Александр Братчиков.

«Правильно», - ответил Станислав Стармолотов.

«Ни одна сеть не передана?» - решил уточнить вице-спикер.

«Ни одна», - сказал руководитель дорожного комитета.

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«Мы договорились в прошлом году, что будет создана рабочая группа, на которой будут рассматривать вопрос с проблемой освещения в муниципалитетах, - напомнил вице-спикер Виктор Остренко. - Рабочая группа была создана? Приглашались муниципалитеты? Собрание делегировало в рабочую группу меня. Но меня не приглашали. Может, в ближайшее время соберемся?»

«В ближайшее время соберем рабочую группу», - ответил Станислав Стармолотов.

Вопрос оставлен на контроле бюджетного комитета регионального парламента.