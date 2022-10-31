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АвтоМир / За рулём

Что ждет водителей в 2023 году, объяснили эксперты

31.10.2022 09:15|ПсковКомментариев: 0

Если иностранный гражданин проживает в России больше года, он не сможет управлять коммерческим транспортом, в том числе автобусом, без замены национальных прав на российские. Обмен будет проводиться только после прохождения курсов профессионального обучения. При этом к сдаче экзаменов не допустят лиц, ранее привлеченных к ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Также предлагается отстранить от управления автомобилем соотечественников, у которых выявят препятствующие этому заболевания. Как только данные об этом попадут в ГИБДД, инспекторы должны признать водительское удостоверение недействительным, своевременно проинформировав об этом владельца ТС. Такие законопроекты комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержал к принятию в первом чтении 27 октября, пишет «Парламентская газета».

По данным МВД, в 2021 году по вине иностранных водителей на российских дорогах произошло 5062 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб 431 человек, ранены 6 709. При этом большое внимание в прессе уделяется авариям автобусов, заметил замминистра МВД Игорь Зубов. «Как правило, водители — это граждане иностранных государств, которые прибывают в Россию с национальными правами. И ранее ставился вопрос о том, надо ли допускать их в принципе до перевозок», — напомнил он в ходе заседания думского комитета.

Правительство предлагает в проекте закона допускать к управлению автобусом водителей только при наличии водительского стажа не менее 12 месяцев.

«Что касается национальных удостоверений, то мы ставим вопрос, чтобы при определенных обстоятельствах иностранные граждане могли управлять коммерческими транспортными средствами. Если они находятся на территории РФ до года, то управлять могут, если свыше этого срока, то им следует обменять иностранные права на российские», — пояснил Игорь Зубов. Та же мера предусматривается для россиян, у которых на руках имеются иностранные права. 

Обмен национальных прав на российские, отметил замминистра, будет проводиться только после прохождения курсов профессионального обучения. При этом к сдаче экзаменов не допустят лиц, ранее привлеченных к ответственности за вождение в состоянии опьянения. «Пока не снимут запрет на управление транспортным средством», — уточнил Игорь Зубов.

В МВД уверены, что законопроект позволит упорядочить рынок и сохранить для иностранцев возможность управления коммерческими ТС при условии официального подтверждения профессиональных навыков.

В то же время нововведения не будут распространяться на россиян, прошедших профобучение по направлениям военкоматов, а также военнослужащих. Законопроект устанавливает также норму о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина РФ.

В течение последних пяти лет подразделения Госавтоинспекции на основании судебных решений аннулировали более 105 тысяч водительских удостоверений у россиян, имеющих заболевания, препятствующие безопасному управлению автомобилем. По мнению МВД, плохое здоровье шоферов создает угрозу безопасности дорожного движения, поэтому в ведомстве предлагают изменить подходы к системе прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.

Так, если при медосмотре либо при оказании медпомощи у водителя обнаружат заболевание, с которым нельзя садиться за руль, информация об этом будет зафиксирована в федеральном реестре документов. Сам он будет направлен для прохождения внеочередного обязательного осмотра врачом-специалистом по профилю выявленного заболевания. В случае подтверждения диагноза ранее выданное медицинское заключение аннулируется, информация об этом также размещается в реестре.
Как только данные об этом попадут в ГИБДД, инспекторы должны будут запретить водителю управлять ТС, признав его права недействительными, о чем он должен быть своевременно проинформирован.

Ранее правительство утвердило новый порядок проверки водителей на алкоголь. Согласно документу, вступающему в силу 1 марта 2023 года, освидетельствование проводится в присутствии двух понятых либо при использовании средств видеофиксации.

Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя, нарушение координации или речи, резкое изменение цвета кожи или не соответствующее обстановке поведение. Фиксировать полученные результаты необходимо на бумажном носителе. А факт алкогольного опьянения определяется концентрацией этилового спирта более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

В случае если водитель отказывается от проверки или не согласен с ее результатами, его направляют на медицинское освидетельствование в медучреждение. Причиной направления к медицинским специалистам также может стать основание полагать, что лицо употребляло алкоголь при отрицательных показаниях прибора. 

С 1 января 2023 года многим транспортным предприятиям придется сделать выбор в пользу сотрудников с российским гражданством. В соответствии с правительственным постановлением в сухопутных пассажирских и грузовых перевозках 24 процента работников могут быть приезжими, но в Удмуртии и Краснодарском крае со следующего года на работу водителями пассажирского городского и пригородного транспорта смогут устроиться только граждане РФ. Таксистами мигрантов тоже не возьмут. А в Краснодарском крае им запретят заниматься грузоперевозками.

Новые квоты приведут к сокращению количества иностранных рабочих в лесозаготовке, строительстве и транспорте. «На сегодняшний день это запрос общества, — сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Приоритет следует отдавать российским работникам».

С 1 марта 2023 года также существенно изменится действующий текст ПДД: в него добавляются электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, которые признаются средствами индивидуальной мобильности (СИМ). К ним также будут относиться электроскейтборды, сегвеи и другие подобные устройства.

Поводом для изменения ПДД стало в том числе растущее количество происшествий с участием СИМ. Так, в МВД обратили внимание, что в 2021 году число таких ДТП возросло на 67,5 процента по сравнению с 2020 годом. Всего произошло 672 аварии, в которых погибли 20 человек, а ранения получили 704 человека, в том числе 133 ребенка.

Перемещаться на СИМ будет можно со скоростью не выше 25 километров в час. Кроме того, масса устройств, на которых граждане смогут передвигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, отныне не должна превышать 35 килограммов. При этом люди, использующие обычные самокаты и роликовые коньки, по-прежнему будут считаться пешеходами.

Разрешение или запрет на движение СИМ в различных зонах будет регулироваться специальными дорожными знаками, решение об установке которых будут принимать местные власти. Кроме того, при совместном движении пешеходы получают приоритет, исходя из этого водители электросамокатов будут должны рассчитывать свою скорость. Переходить дорогу им теперь можно, только спешившись.

МВД подготовило проект приказа об отмене нанесения штрихкода на обратную сторону водительского удостоверения. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение инициативы продлится до 9 ноября.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время штрихкод не используется для считывания информации.

Помимо прочего, подготовить проект приказа потребовалось для приведения нормативной базы в соответствие с положениями законопроекта, ранее внесенного в Госдуму. Законопроект предлагает установить действительность водительских удостоверений высших категорий и подкатегорий по отношению к другим категориям. Так, при наличии водительского удостоверения категории СЕ (управление ТС с тягачом и прицепом/полуприцепом с разрешенной максимальной массой, превышающей 750 кг) можно будет управлять транспортными средствами категории BЕ (предусматривает управление легковым автомобилем с тяжелым прицепом, масса которого превышает 750 кг).

Если документ будет утвержден, он вступит в силу 1 марта 2023 года.

Со следующего года может измениться стоимость проезда по платным дорогам — Минтранс предложил повысить предельные тарифы, следует из проекта постановления, опубликованного 4 октября для общественного обсуждения. Поднять их ведомство предлагало еще в прошлом году, но Минэкономразвития не одобрило эту идею из-за недостаточного экономического обоснования.

Теперь Минтранс хочет устанавливать цены исходя из статуса платной дороги. Если это федеральная трасса, ставшая платной после реконструкции, максимальный тариф предлагают увеличить с 3 до 5 рублей за километр. Если дорогая изначально была платной, стоимость проезда может вырасти с 3 до 8 рублей за километр.

Если постановление одобрят, водителям автобусов придется платить 14,25 рубля за километр вместо 11,57 рубля, а проезд грузовика обойдется в 25 рублей.

Максимальные тарифы за проезд по платным дорогам в России не менялись с 2016 года, но стоимость строительства и ремонта дорог с тех пор выросла, объяснили в Минтрансе.

В «Единой России» не поддержали предложение профильного ведомства. Как отметил в своем Telegram-канале 4 октября первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, стремление министерства нарастить прибыль понятно, «но сегодня мыслить надо в общегосударственном, а не узком отраслевом масштабе». Он уверен, что сейчас надо поддержать людей, пользующихся платными дорогами, и предпринимателей, которые занимаются перевозками.

«Рост затрат на логистику в конечном счете также скажется и на стоимости товаров, на потребителях, простых людях, а также окажет давление на транспортные компании, обеспечивающие огромное количество рабочих мест», — уверен Андрей Турчак.

С 19 октября для оценки стоимости ремонта автомобиля по ОСАГО применяется новый справочник, который учитывает стоимость аналогов оригинальных запчастей. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Кроме того, документ предполагает, что в случае плохого восстановительного ремонта по вине страховщика потерпевший вправе потребовать возместить соответствующие финансовые потери, при расчете которых не будет учитываться износ транспортного средства и предельный размер выплаты в 400 тысяч рублей.

Вместе с тем планируется дать страховым компаниям право требовать признания договора недействительным, если автовладелец подал неверные данные, связанные с определением рисков. В их числе стаж вождения и цель использования машины. Уточняется, что «заведомо ложные» и «недостоверные сведения» впервые определяются в этом проекте.

Помимо прочего, проект предусматривает невозможность оставления иска автовладельца к страховщикам без рассмотрения, если тот не соблюдал досудебный порядок — о таком может заявить ответчик. В дополнение к этому подобный довод не сможет стать причиной отмены актов суда в апелляционной или кассационной инстанции, поскольку это противоречило бы самим целям досудебного урегулирования.

Теги: #автомобиль #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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