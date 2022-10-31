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На мосту имени 50-летия Октября в Пскове развешивают флажки-триколоры. ФОТО

На мосту имени 50-летия Октября в Пскове развешивают флажки-триколоры. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулём».

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