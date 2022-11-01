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АвтоМир / За рулём

Водителей хотят штрафовать за езду зимой на летней резине

02.11.2022 07:18|ПсковКомментариев: 0

В МВД хотят ввести штрафы для водителей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом, для чего разработали новую редакцию «Перечня неисправностей и условий…», при которых запрещена эксплуатация авто. Нарушителей предлагают наказывать не только за использование резины не по сезону, но и за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой тормозов, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах. Ведомство направило новую редакцию перечня в аналитический центр при правительстве РФ. Ее планируют ввести в действие с 1 марта 2023 года.

Попытки ввести штрафы за езду на резине не по сезону были и раньше. Еще в 2016 году депутаты внесли в Госдуму законопроект, предполагающий штраф в две тысячи рублей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом. Но документ не был принят, пишет «Парламентская газета».

Сейчас в России действует технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»). В документе прописано, что зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Официально ездить на летней резине запрещено с 1 декабря по 1 марта. Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в зависимости от местных климатических условий органами государственного управления государств — членов Таможенного союза.

При этом требование к эксплуатации зимних шин есть, а никакой ответственности за его исполнение — нет. Есть только штраф 500 рублей, если на одной оси окажутся разные шины. Такая норма действует с 2010 года. Об этом рассказал автоюрист, руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

По словам автоэксперта, в МВД хотят внести поправки в раздел V «Перечня неисправностей и условий…». Этот раздел касается колес и шин. Авторы документа хотят добавить поправку, чтобы шины соответствовали сезону. Эксперт подтвердил, что такой документ существует и он был с ним ознакомлен.

Предлагается, что зимой водителям легковушек и легких грузовиков запретят ездить на летних покрышках. Летом запрет коснется шипованных шин, причем независимо от категории ТС. Регионам, в свою очередь, дадут право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Отметим, соответствующий норматив уже записан в техрегламенте, но ГИБДД за его нарушение пока не наказывает. После изменений такая возможность у инспекторов появится. «Тогда при несоответствии водителя можно будет привлекать по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ», — уточнил Максим Едрышов.

Водителям, у которых на авто будет резина не по сезону, придется, согласно предложенным нормам, заплатить штраф — 500 рублей.

«Все понимают, что использование резины не по сезону опасно. Но как при этом учитывать географию страны и это все администрировать? Совершенно очевидно, что зимы в Якутии и Краснодарском крае начинаются по-разному. Кодифицировать, усреднить и упорядочить такой вопрос физически невозможно. Если все-таки такой штраф будет вводиться то, что в этом случае будут делать водители, которые едут транзитом? Например, из Москвы в Краснодарский край: в этих регионах разные климатические условия и разные понятия зимы. Как в таких случаях избежать ответственности, не совсем понятно. Это стоит прописать. Например, допускать использовать резину не по сезону без всяких наказаний в переходный период. В документе важно прописать, чтобы водители использовали зимнюю резину в календарную зиму: с 1 декабря по 28—29 февраля. И прописать запрет использования в летний период с 1 июня по 1 сентября зимних шин», — отметил автоюрист.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов не поддержал идею штрафовать водителей за езду на летней резине зимой. Он напомнил, что в разных регионах России разные погодные условия.

«Авторы данных предложений, видимо, забывают, в какой огромной стране мы живем. Уже сейчас во многих регионах лежит снег, а где-то можно еще прогуляться у моря, не сильно заботясь о теплой одежде. Если вдруг автомобилист решит посетить на личном автомобиле какой-нибудь курортный город, то ему нужно будет менять резину где-нибудь на границе регионов? Или, может быть, даже несколько раз, ведь регионы смогут принимать свои нормы, когда нужно менять резину. А что делать с демисезонной резиной (ее обычно называют «всесезонной»)? Если водитель будет использовать эту резину, он станет нарушителем? Слишком много неразрешимых вопросов, чтобы принимать такие поправки», — подчеркнул эксперт.

По мнению Холодова, человек на летней резине зимой скорее поедет с меньшей скоростью и будет самым аккуратным. «Да и статистика ДТП из-за неисправных авто минимальна», — добавил Александр Холодов.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов поддержал инициативу штрафовать водителей за езду на резине не по сезону.

«Штрафы за езду на шинах не по сезону напрашиваются давно. Использование летней резины в зимний период рискованно как и для самого водителя, так и для окружающих. Поэтому такой штраф будет заслуженным. Он упростит разбор аварий, которые происходят зимой. Например, если у водителя установлена летняя резина и его занесло на дороге зимой, то сейчас это указывается как сопутствующий аварии фактор. Если будет четкое указание использования летней резины зимой, то это будет образовывать отдельный состав административного правонарушения. В этом случае несоответствие использования шин не по сезону может быть указано как основной фактор, который привел к аварии», — заключил автоэксперт.

Теги: #автомобиль #резина
Источник: Псковская Лента Новостей
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