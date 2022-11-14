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В Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования зимних шин

В соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» запрещается эксплуатация транспортных средств категорий М1 и N1 (легковые и грузовые транспортные средства с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн и с количеством пассажирских мест до восьми включительно) в зимний период времени (декабрь, январь, февраль), не укомплектованных зимними шинами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

При этом высота протектора шин должна быть не менее 4 мм. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств. В случае выбора шипованных шин необходимо устанавливать шипованную резину на все колеса транспортного средства.

Кроме того, запрещается установка на одну ось транспортного средства шин разной размерности, конструкции и разными рисунками протектора.