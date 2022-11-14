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Госавтоинспекция призывает псковских водителей строго соблюдать ПДД

С учетом неблагоприятных погодных условий автомобилистам и пешеходам следует строго соблюдать требования дорожной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

УГИБДД напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге. Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем. В частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, а также не превышать скорость.

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«В любое время дня и ночи нужно в обязательном порядке передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, а в непогоду обязательно использовать противотуманные фары», – дополнили в управлении.