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АвтоМир / За рулём

Какие лекарства нельзя принимать за рулем, объяснили эксперты

30.11.2022 07:17|ПсковКомментариев: 0

Сейчас сидящих за рулем могут оштрафовать за вождение в состоянии опьянения, если они принимали сильнодействующие лекарства. Конституционный суд отметил, что законных оснований для этого нет, но водители под действием медикаментов опасны на дороге. Суд призвал устранить законодательный пробел и уточнить критерии «лекарственного опьянения». Такое постановление суд опубликовал на своем официальном сайте 28 ноября.

Решение суда связано с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Житель Салехарда в августе 2021 года заехал на автомобиле на высокий бордюр и там застрял. Очевидцы предложили помочь, но водитель начал вести себя неадекватно, и они вызвали полицию. Медицинское освидетельствование показало, что в крови задержанного есть лекарственные препараты, влияющие на психофизические функции. Хотя водитель утверждал, что не употреблял запрещенные вещества, сотрудники полиции составили на него протокол, пишет «Парламентская газета».

Салехардский суд, рассмотрев это дело, отметил, что обнаруженные медикаменты попадают в «серую зону»: в законодательстве есть ответственность за вождение под воздействием алкоголя или наркотиков, но ничего не говорится о лекарственном опьянении. Действующее правовое регулирование оставляет решение таких вопросов на усмотрение судей, и часто они штрафуют водителей, принявших лекарства, на 30 тысяч рублей и лишают водительских прав на 1,5—2 года по статьям 12.8 и 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Городской суд Салехарда попросил Конституционный суд разобраться. Там отметили, что состава административного правонарушения в данном случае нет и штрафовать водителя не за что, хотя ПДД и запрещают садиться за руль после приема лекарств, влияющих на внимание и реакцию.

При этом в Конституционном суде уверены, что вождение под воздействием лекарств угрожает безопасности на дороге, жизни водителя и окружающих людей. Суд поручил законодателям устранить правовую неопределенность и установить критерии «лекарственного опьянения». Но до тех пор, пока этого не сделают, штрафовать за прием медикаментов за рулем нельзя, подчеркнули в КС.

У каждого лекарственного средства есть инструкция, в которой написано фармакологическом действии на организм и о возможных побочных эффектах от его приема, объяснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. В том числе в инструкциях предостерегают, что под воздействием лекарства нельзя садиться за руль, если оно вызывает сонливость, утомляемость, притупление внимания.

«Если человек принимает подобные препараты и осознает риск управления транспортным средством — источником повышенной опасности, то он создает опасность для себя и окружающих. Такой поступок равносилен вождению в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — подчеркнула она.

По мнению сенатора, это уже не личное дело водителя, а проблема для всех участников дорожного движения, поэтому на законодательном уровне необходимо установить все критерии определения «лекарственного опьянения» для возможного совершенствования мер ответственности за нарушение ПДД.

Чтобы люди знали, после приема каких лекарств им нельзя садиться за руль, нужно составить список этих препаратов. Летом ГИБДД предложило Минздраву разработать такой реестр. 

Сейчас в инструкциях к препаратам пишут «не рекомендовано принимать тем, кто управляет транспортом», а следовало бы писать «запрещено», считает член комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый. 

«Нужно более четко определить критерии лекарственного опьянения, — сказал сенатор. — Это очень важно, так как речь идет о безопасности на дорогах. За каждой аварией могут стоять жизни людей». Он подчеркнул, что информация о медикаментах, которые опасно принимать за рулем, должна быть доступна автовладельцам, чтобы они заранее знали об ответственности и штрафах, которые им грозят.

С тем, что следует составить перечень запрещенных для водителей препаратов, согласен член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин. Депутат отметил, что постановление КС подлежит безусловному выполнению, и ответственным за это является правительство РФ. Депутат подчеркнул, что в КоАП РФ уже установлена ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения — алкогольного или токсического. «Но что касается лекарственных препаратов, какие можно употреблять, в какой концентрации, какие влияют на внимание водителя, а какие нет, полагаю, что это нужно регулировать подзаконным актом», — сказал он.

По мнению заместителя председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, эксперта по теме автотранспорта Александра Холодова, проблема в том, что в России нет методики определения количества употребленных медикаментов в организме. Он отметил, что если человек выпил корвалол, то медосвидетельствование в течение недели покажет наличие в крови токсичных веществ. «Я считаю, что составление перечня запрещенных для водителей лекарств ухудшит ситуацию. Допустим, запретят какой-то препарат, а если вы приняли его, то через две недели он остается в крови, хотя состояния опьянения нет. Пока мы не умеем разбираться с концентрацией, надо оставить тему лекарств и водителей», — сказал он «Парламентской газете». Эксперт полагает, что предложенное Конституционным судом регулирование будет излишним.

Теги: #лекарства #вождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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