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В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

Правительство выступает за ограничение применения телемедицины - дистанционных проверок давления, пульса и трезвости водителей в транспортной отрасли. Об этом сообщил журналистам председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Такие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, добавил он.

По его словам, дистанционные медосмотры будут запрещены для водителей междугородных автобусов, перевозящих пассажиров на расстояния более 300 км или занимающихся перевозками детей. Для остальных перевозчиков разрешат дистанционный контроль персонала. При этом водителей дважды в год будут дополнительно проверять на наркотики, пишет «Интерфакс».

«Использование телемедицинских технологий в проведении медосмотров водителей повысит доступность таких обследований, сократит финансовые и временные затраты предприятий. Еще одно преимущество: их можно будет осуществлять в любое время дня и ночи семь дней в неделю», - сказал он.

В соответствии с обсуждаемым законопроектом, особенности проведения дистанционных медосмотров водителей установит правительство, при этом процедура должна обеспечивать идентификацию водителя, исключая возможность подмены одного лица другим. Также предусматривается, что в случае проведения дистанционных медосмотров водители не менее двух раз в год должны будут в очном режиме сдавать анализы на наличие алкоголя и наркотиков.

Группа депутатов внесли законопроект в Госдуму в декабре 2021 года. 19 мая он был принят в первом чтении. В его первоначальной версии он предусматривал разрешение на использование телемедицины при оценке состояния здоровья водителей рейсового транспорта, в том числе общественного, и такси.

Речь в нем шла о проведении «предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медосмотров водителей» с «использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья» и с идентификацией личности водителя.

Пресс-служба Госдумы подчеркивала, что если закон будет принят, он не отменит традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а использование дистанционных средств проверки станет правом работодателей.

Также в первоначальной редакции предлагалось наделить Минздрав правом определять порядок проведения таких медосмотров.