←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 06.12.2022 14:200 Невельчанин попался на вождении автомобиля в нетрезвом виде 06.12.2022 15:420 Штрафы за громкую езду предлагают повысить в России 06.12.2022 15:220 В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений 06.12.2022 14:200 Невельчанин попался на вождении автомобиля в нетрезвом виде 30.11.2022 07:170 Какие лекарства нельзя принимать за рулем, объяснили эксперты 29.11.2022 09:480 Спрос на водителей продолжает расти в Псковской области
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

06.12.2022 15:22|ПсковКомментариев: 0

Правительство выступает за ограничение применения телемедицины - дистанционных проверок давления, пульса и трезвости водителей в транспортной отрасли. Об этом сообщил журналистам председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Такие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, добавил он.

По его словам, дистанционные медосмотры будут запрещены для водителей междугородных автобусов, перевозящих пассажиров на расстояния более 300 км или занимающихся перевозками детей. Для остальных перевозчиков разрешат дистанционный контроль персонала. При этом водителей дважды в год будут дополнительно проверять на наркотики, пишет «Интерфакс».

«Использование телемедицинских технологий в проведении медосмотров водителей повысит доступность таких обследований, сократит финансовые и временные затраты предприятий. Еще одно преимущество: их можно будет осуществлять в любое время дня и ночи семь дней в неделю», - сказал он.

В соответствии с обсуждаемым законопроектом, особенности проведения дистанционных медосмотров водителей установит правительство, при этом процедура должна обеспечивать идентификацию водителя, исключая возможность подмены одного лица другим. Также предусматривается, что в случае проведения дистанционных медосмотров водители не менее двух раз в год должны будут в очном режиме сдавать анализы на наличие алкоголя и наркотиков.

Группа депутатов внесли законопроект в Госдуму в декабре 2021 года. 19 мая он был принят в первом чтении. В его первоначальной версии он предусматривал разрешение на использование телемедицины при оценке состояния здоровья водителей рейсового транспорта, в том числе общественного, и такси.

Речь в нем шла о проведении «предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медосмотров водителей» с «использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья» и с идентификацией личности водителя.

Пресс-служба Госдумы подчеркивала, что если закон будет принят, он не отменит традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а использование дистанционных средств проверки станет правом работодателей.

Также в первоначальной редакции предлагалось наделить Минздрав правом определять порядок проведения таких медосмотров.

Теги: #медицина #автомобиль #комиссия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 4415 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.12.2022, 16:041 Дефицит строительного песка сформировался в Псковской области 06.12.2022, 15:580 Ремонт дороги Гверздонь – Крупп – Кулье завершат в кратчайшие сроки 06.12.2022, 15:420 Штрафы за громкую езду предлагают повысить в России 06.12.2022, 15:234 В Пскове не нашли желающих строить Северный обход за 7 млрд рублей
06.12.2022, 15:220 В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений 06.12.2022, 14:383 Экономически обоснованным назвал губернатор повышение стоимости проезда в автобусах в Пскове 06.12.2022, 14:250 Погода может не позволить уложить верхний слой асфальта на Троицком мосту — Михаил Ведерников 06.12.2022, 14:200 Невельчанин попался на вождении автомобиля в нетрезвом виде
06.12.2022, 13:290 Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на легковые автомобили 06.12.2022, 13:130 Владимир Кузь оценил риски укладки асфальта на Троицком мосту зимой 06.12.2022, 12:531 Пешеходный переход организуют на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках 06.12.2022, 12:360 Асфальт на Троицком мосту в Пскове уложат до конца недели — Владимир Кузь
06.12.2022, 12:240 Владимир Кузь объяснил сложности с уборкой сельских дорог от снега 06.12.2022, 12:010 Стоимость проезда в автобусах вырастет в Пскове с 17 декабря 06.12.2022, 11:240 В Пскове продолжается подготовка к асфальтированию подъездов к Троицкому мосту 06.12.2022, 11:115 Движение велосипедистов могут ограничить на мосту в Финском парке Пскова
06.12.2022, 11:080 Фотофакт: Остановочный павильон решил прилечь 06.12.2022, 10:126 Интерактив: Зеленый светофор - дорога в рай 05.12.2022, 17:580 Российские сервисы такси и каршеринга переходят на автомобили из Китая 05.12.2022, 15:530 «Псковавтодор» получил партию новой уборочной и грузовой техники
05.12.2022, 15:310 Владимир Кузь: Повышение тарифа на проезд поддержит «Псковпассажиравтотранс» на плаву 05.12.2022, 15:000 Тему зимнего содержания дорог обсудили в администрации Пушкиногорского района 05.12.2022, 14:450 «ГорДозор»: Как обезопасить пешеходов? ВИДЕО 05.12.2022, 13:290 Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове
05.12.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 05.12.2022, 09:264 Автомобиль и автобус столкнулись на Четырёх углах в Пскове 04.12.2022, 20:410 «АвтоВАЗ» приостановил проект новой LADA Niva в 2022 году из-за санкций 04.12.2022, 19:250 Видео с места аварии в Плюсском районе опубликовали в соцсетях
04.12.2022, 16:010 Водитель совершил наезд на пешехода в Великих Луках 04.12.2022, 15:210 Три автомобиля попали в аварию в Плюсском районе 04.12.2022, 14:424 «СитиИнвестГрупп» смонтировала видеоролик об уборке снега в Пскове 04.12.2022, 12:222 320 кубометров снега вывезли ночью из Великих Лук
03.12.2022, 21:205 Машина провалилась под лёд в Печорском районе. ФОТО 03.12.2022, 19:420 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Ипподромной в Пскове 03.12.2022, 09:102 Проекционный пешеходный переход появился в Пскове 02.12.2022, 19:4022 В Пскове подорожает проезд в автобусах
02.12.2022, 16:130 Микроавтобус протаранил автомобиль на парковке под Псковом. ВИДЕО 02.12.2022, 15:450 Движение по одной полосе закроют на улице Коммунальной в Пскове 02.12.2022, 15:050 Денис Иванов рассказал о ремонте дорог и междворовых проездов на Запсковье в 2022 году 02.12.2022, 14:350 Владимир Кузь об укладке асфальта на Троицком мосту
02.12.2022, 14:200 Два автомобиля столкнулись на Запсковье 02.12.2022, 10:570 Разбитый ВАЗ бросили на трассе под Псковом 02.12.2022, 09:460 Два автомобиля столкнулись при въезде на площадь Героев-десантников в Пскове 01.12.2022, 16:330 Более 9 км автодороги ввели в эксплуатацию в Дновском районе
01.12.2022, 15:440 Женщина пострадала в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе 01.12.2022, 15:010 Автобусные остановки установили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 01.12.2022, 11:310 Более 13,5 тысяч псковских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 01.12.2022, 11:180 Ребёнок пострадал в результате устроенного пьяным водителем ДТП в Палкинском районе
01.12.2022, 10:360 Допустившему опрокидывание автобуса с детьми водителю назначили штраф в Стругокрасненском районе 01.12.2022, 10:280 Разворот в неположенном месте привел к ДТП с пострадавшими в Пскове. ФОТО 01.12.2022, 09:540 Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей на улице Поземского в Пскове. ФОТО 01.12.2022, 06:580 Законопроект о штрафах для шумных водителей внесли в Госдуму
30.11.2022, 18:310 Фура заблокировала трассу Р-23 в Пустошкинском районе 30.11.2022, 17:412 Поехали постоим? 30.11.2022, 16:061 Подъезды к Троицкому мосту в Пскове планируют заасфальтировать 9 декабря 30.11.2022, 15:112 Правительство направит в Псковскую область 800 млн рублей на ремонт и строительство дорог
30.11.2022, 14:270 Более 30 человек погибли в ДТП на федеральных трассах в Псковской области в 2022 году 30.11.2022, 11:270 Движение автомобилей ограничат в Великих Луках из-за прокладки газопровода 30.11.2022, 11:111 25 единиц специализированной техники устраняют последствия снегопада в Пскове 30.11.2022, 09:560 Автомобиль сбил великолучанку на пешеходном переходе
30.11.2022, 08:360 Два автомобиля столкнулись на Запсковье 30.11.2022, 07:170 Какие лекарства нельзя принимать за рулем, объяснили эксперты 29.11.2022, 18:380 Очевидцев ДТП 2018 года ищет полиция в Стругокрасненском районе 29.11.2022, 17:000 Станислав Стармолотов о реализации дорожного нацпроекта и об обеспечении транспортной доступности населения
29.11.2022, 11:051 Сбер назвал псковичам способ оплатить штраф ГИБДД с минимальной комиссией 29.11.2022, 09:480 Спрос на водителей продолжает расти в Псковской области 29.11.2022, 09:370 Два автомобиля Mercedes и «ГАЗель» горели в Псковской области 29.11.2022, 09:090 Женщина пострадала в результате наезда автомобиля в Себеже
28.11.2022, 18:500 Двое нетрезвых водителей снова попались полицейским в Пскове и Великих Луках 28.11.2022, 17:200 Ремонт автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров продолжат в 2023 году 28.11.2022, 16:330 Победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребёнка» наградили в Пскове 28.11.2022, 16:080 Свыше 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
28.11.2022, 15:140 «Псковавтотранс» принял участие в благотворительном сборе макулатуры 28.11.2022, 15:130 Дорогу Солоново – Хотицы перекроют в Псковском районе 29 ноября 28.11.2022, 14:280 «ГорДозор»: Испытание снегопадом. ВИДЕО 28.11.2022, 14:260 ГАЗель сгорела на улице Советской в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.