АвтоМир / За рулём

Штрафы за громкую езду предлагают повысить в России

В Госдуму внесли законопроект, который будет позволять регионам самостоятельно устанавливать штраф за шум от автомобилей и мотоциклов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

На сегодняшний день уже есть закон, который регламентирует ответственность за превышение уровня шума автовладельцами.

Однако, как отметил депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов, ответственность за нарушение ограничивается простым предупреждением или штрафом всего в 500 рублей.

В связи с этим был разработан законопроект, который предлагает увеличить штраф на сумму свыше 5 тысяч рублей, а также оснастить камеры наблюдения автоматическими шумомерами.

«На бумаге закон, предусматривающий ответственность за превышение уровня шума автомобилистами, существует, но в жизни он практически не применяется. Именно поэтому эти поправки в закон, я уверен, будут полезны для всех городов нашей страны. Если говорить о Псковской области, то проблема превышения шума является актуальной и для нас. На наших улицах можно встретить молодых людей, которые считают, что произведут впечатление, если будут устраивать гонки на автомобилях с громко включенной музыкой или придумывать себе другие шумные развлечения в ночное время. Я считаю, что именно из-за таких людей необходимо ужесточить закон и увеличить размер наказания», - прокомментировал координатор Псковского городского отделения ЛДПР Сергей Литвиненко.