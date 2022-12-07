АвтоМир / За рулём

Как выбрать зимнюю омывайку: предложения рынка и свой, псковский продукт

Что самое главное в автомобиле зимой? Конечно же, омывайка! Без разницы, внедорожник у вас или седан, есть ли обогрев сидений, даже не важно — на ходу автомобиль или нет. Без качественной стеклоомывающей жидкости в суровых погодных условиях вы все равно не сможете сделать ни одного шага, а если быть точным — оборота колеса. Обозреватель Псковской Ленты Новостей разбирался в нюансах «незамерзаек» и старался найти ответ на извечный вопрос: «А если среди прочих такая, чтобы качественная, но недорогая?»

Рынок зимних омываек переполнен различными предложениями. «Незамерзайки» продаются в гипермаркетах, на заправках, парковках, даже на трассе. Ценовой диапазон разнится как и емкость. Предложения от пары сотен рублей за пять литров соседствуют с предложениями забрать трехлитровую тару за пять сотен. От чего зависит цена? Почему за больший объем зачастую просят меньше денег? Давайте попробуем разобраться.

«Легкое» дыхание

Как правило, омывайки производят из изопропилового спирта, реже — из этанола. А вот метанол при изготовлении незамерзающей жидкости использовать категорически нельзя. Дело в том, что метанол является сильным ядом, его использование в производстве омываек запрещено законом с 2000 года. Кроме того, в России действует еще один приказ главного санитарного врача, запрещающий любое производство и оборот автомобильных жидкостей на основе метанола.

Даже если не принимать подобную жидкость внутрь (кто знает, на что способен человек), длительное воздействие метанола способно вызвать головокружение, сердечные боли, повлиять на зрение и привести к болезням верхних дыхательных путей и дерматитам. Скорее всего, запрет как раз связан с тем, чтобы лишний раз перестраховаться и сберечь здоровье потребителей.

Именно по этой причине важно обращать внимание на запах омывайки. Часто водители стараются выбрать ту, которая не имеет резкого запаха. И в этот момент они рискуют нарваться на жидкость из метанола. Все дело в том, что она не обладает резким запахом. А в составе недобросовестные изготовители могут не указать запрещенные вещества. Совет простой: не гонитесь за незамерзайками без запаха и без информации о производителе на упаковке.

Оптический обман

Кстати, об упаковке. Еще одно ухищрение производителей — это фокусы с объемом тары. Вы покупаете пятилитровую канистру? Так написано на упаковке? Легким движением руки переливаем жидкость из одной емкости в другую. На проверку номинальный объем в таре может быть меньше на пол-литра, а то и на литр.

Так что если видите большой объем за сравнительно небольшую сумму — будьте бдительны. Вполне возможно, что информация на этикетке не соответствует действительности.

Кстати, об этикетке. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на ней должна быть указана информация о производителе с указанием адреса, название продукции, ее состав, соответствие техническим условиям, сроки годности и описание мер предосторожности.

Бывает так, что все указано, но все ли при этом соответствовать действительности? Не всегда. Часто информация о том, что незамерзайка не замерзнет при минус 30 оказывается ложной.

Для примера мы купили одну из дешевых омываек и решили протестировать, при какой температуре она замерзнет. На этикетке сказано, что можно смело использовать при минус двадцати градусах. Тест обычным спиртометром показал, что жидкость превратится в лед примерно в минус десять градусов. Не лучший выбор для наших суровых зим, согласитесь.

В погоне за идеалом

Анализ рынка показал наличие в магазинах не только отечественных, но и иностранных незамерзаек. Но какому из производителей точно можно доверять? Конечно, наибольшее доверие всегда вызывает то, что находится рядом. Чтобы можно было чуть ли не наблюдать за процессом изготовления и быть точно уверенным в том, что ничего запрещенного там не подмешано. Да и с объемом неприятных сюрпризов не будет. И в этом смысле нам повезло. Попытка найти местного изготовителя зимней стеклоомывающей жидкости увенчалась успехом.

Оказалось, что у нас в городе есть свой производитель. А если быть точнее, то с 22 июня 2022 года. Вот так. Идея наладить подобное производство появилась как раз на фоне обмана потребителей. Поэтому приоритетной задачей изготовителей стало создание безопасного продукта за приемлемую цену.

В данный момент зимнюю стеклоомывающую жидкость местного производства можно приобрести в Пскове по адресу: улица 128-й Стрелковой Дивизии, 11, а также в торговых сетях «Хороший» (Великие Луки), «Народный» (Санкт-Петербург) и в магазинах оптово-розничной компании «Дива Плюс».

Важно еще и то, что в Пскове расположен полный цикл производства. Здесь изготавливают тару, печатают этикетки. Здесь же омывайку разливают, упаковывают, а также проверяют рефрахтометром градусы замерзания. Соответственно, все делается согласно принятым ГОСТам, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов. Более того, при желании как оптовые, так и розничные покупатели могут проверить плотность незамерзайки специальными метрическими приборами. Важно, чтобы люди понимали, что они покупают легальный и безопасный продукт, не наносящий вред ни человеку, ни автомобилю. При очень даже скромной по рыночным меркам цене — 100 рублей за 4,5 литра. Таков реальный объем бутыли с незамерзайкой, без обмана. Вся информация о продукте размещена на этикетке. В этом плане тоже все прозрачно и честно.

Планы производителя внушают уважение. С января планируется изготовление розжига, летней стеклооомывающей жидкости. В дальнейшем — получение торговой марки и запуск производства геля для стирки, средства для мытья посуды, автошампуня, средства для мытья полов. Всего двенадцать позиций планируют наладить к весне следующего года. Что важно — снова полностью псковское производство. Как знать, может, в скором времени псковичи смогут экономить существенные суммы из семейного бюджета. В этом как раз и заключается главная цель производителя — чтобы жители Пскова не переплачивали, но получали при этом безопасный и качественный продукт.

Александр Елисеев