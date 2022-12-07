Как выбрать зимнюю омывайку: предложения рынка и свой, псковский продукт

Что самое главное в автомобиле зимой? Конечно же, омывайка! Без разницы, внедорожник у вас или седан, есть ли обогрев сидений, даже не важно — на ходу автомобиль или нет. Без качественной стеклоомывающей жидкости в суровых погодных условиях вы все равно не сможете сделать ни одного шага, а если быть точным — оборота колеса. Обозреватель Псковской Ленты Новостей разбирался в нюансах «незамерзаек» и старался найти ответ на извечный вопрос: «А если среди прочих такая, чтобы качественная, но недорогая?»
Рынок зимних омываек переполнен различными предложениями. «Незамерзайки» продаются в гипермаркетах, на заправках, парковках, даже на трассе. Ценовой диапазон разнится как и емкость. Предложения от пары сотен рублей за пять литров соседствуют с предложениями забрать трехлитровую тару за пять сотен. От чего зависит цена? Почему за больший объем зачастую просят меньше денег? Давайте попробуем разобраться.
Как правило, омывайки производят из изопропилового спирта, реже — из этанола. А вот метанол при изготовлении незамерзающей жидкости использовать категорически нельзя. Дело в том, что метанол является сильным ядом, его использование в производстве омываек запрещено законом с 2000 года. Кроме того, в России действует еще один приказ главного санитарного врача, запрещающий любое производство и оборот автомобильных жидкостей на основе метанола.
Даже если не принимать подобную жидкость внутрь (кто знает, на что способен человек), длительное воздействие метанола способно вызвать головокружение, сердечные боли, повлиять на зрение и привести к болезням верхних дыхательных путей и дерматитам. Скорее всего, запрет как раз связан с тем, чтобы лишний раз перестраховаться и сберечь здоровье потребителей.
Именно по этой причине важно обращать внимание на запах омывайки. Часто водители стараются выбрать ту, которая не имеет резкого запаха. И в этот момент они рискуют нарваться на жидкость из метанола. Все дело в том, что она не обладает резким запахом. А в составе недобросовестные изготовители могут не указать запрещенные вещества. Совет простой: не гонитесь за незамерзайками без запаха и без информации о производителе на упаковке.
Кстати, об упаковке. Еще одно ухищрение производителей — это фокусы с объемом тары. Вы покупаете пятилитровую канистру? Так написано на упаковке? Легким движением руки переливаем жидкость из одной емкости в другую. На проверку номинальный объем в таре может быть меньше на пол-литра, а то и на литр.
Так что если видите большой объем за сравнительно небольшую сумму — будьте бдительны. Вполне возможно, что информация на этикетке не соответствует действительности.
Кстати, об этикетке. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на ней должна быть указана информация о производителе с указанием адреса, название продукции, ее состав, соответствие техническим условиям, сроки годности и описание мер предосторожности.
Бывает так, что все указано, но все ли при этом соответствовать действительности? Не всегда. Часто информация о том, что незамерзайка не замерзнет при минус 30 оказывается ложной.
Для примера мы купили одну из дешевых омываек и решили протестировать, при какой температуре она замерзнет. На этикетке сказано, что можно смело использовать при минус двадцати градусах. Тест обычным спиртометром показал, что жидкость превратится в лед примерно в минус десять градусов. Не лучший выбор для наших суровых зим, согласитесь.
Анализ рынка показал наличие в магазинах не только отечественных, но и иностранных незамерзаек. Но какому из производителей точно можно доверять? Конечно, наибольшее доверие всегда вызывает то, что находится рядом. Чтобы можно было чуть ли не наблюдать за процессом изготовления и быть точно уверенным в том, что ничего запрещенного там не подмешано. Да и с объемом неприятных сюрпризов не будет. И в этом смысле нам повезло. Попытка найти местного изготовителя зимней стеклоомывающей жидкости увенчалась успехом.
Оказалось, что у нас в городе есть свой производитель. А если быть точнее, то с 22 июня 2022 года. Вот так. Идея наладить подобное производство появилась как раз на фоне обмана потребителей. Поэтому приоритетной задачей изготовителей стало создание безопасного продукта за приемлемую цену.
В данный момент зимнюю стеклоомывающую жидкость местного производства можно приобрести в Пскове по адресу: улица 128-й Стрелковой Дивизии, 11, а также в торговых сетях «Хороший» (Великие Луки), «Народный» (Санкт-Петербург) и в магазинах оптово-розничной компании «Дива Плюс».
Важно еще и то, что в Пскове расположен полный цикл производства. Здесь изготавливают тару, печатают этикетки. Здесь же омывайку разливают, упаковывают, а также проверяют рефрахтометром градусы замерзания. Соответственно, все делается согласно принятым ГОСТам, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов. Более того, при желании как оптовые, так и розничные покупатели могут проверить плотность незамерзайки специальными метрическими приборами. Важно, чтобы люди понимали, что они покупают легальный и безопасный продукт, не наносящий вред ни человеку, ни автомобилю. При очень даже скромной по рыночным меркам цене — 100 рублей за 4,5 литра. Таков реальный объем бутыли с незамерзайкой, без обмана. Вся информация о продукте размещена на этикетке. В этом плане тоже все прозрачно и честно.
Планы производителя внушают уважение. С января планируется изготовление розжига, летней стеклооомывающей жидкости. В дальнейшем — получение торговой марки и запуск производства геля для стирки, средства для мытья посуды, автошампуня, средства для мытья полов. Всего двенадцать позиций планируют наладить к весне следующего года. Что важно — снова полностью псковское производство. Как знать, может, в скором времени псковичи смогут экономить существенные суммы из семейного бюджета. В этом как раз и заключается главная цель производителя — чтобы жители Пскова не переплачивали, но получали при этом безопасный и качественный продукт.
Александр Елисеев